Sedaví pone en marcha una web para consultar los proyectos de reconstrucción tras la dana de 2024

Los proyectos de reconstrucción de Sedaví, tras la dana del 29 de octubre de 2024, ya se pueden consultar en una web específica, donde aparecen las actuaciones subvencionadas por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y el Ministerio para la Transición Ecológica, con un global de más de 41,5 millones de euros.

Esta plataforma digital, que es una herramienta de transparencia, permite hace un seguimiento de proyectos, con los avances que se registren en cada uno de ellos y las tramitaciones en curso. El lema escogido, 'Tots som Sedaví', apela directamente al sentimiento de unidad, pertenencia y corresponsabilidad colectiva en un momento clave para el municipio. El mensaje refuerza la idea de que la reconstrucción no es solo una tarea institucional, sino un proceso compartido por toda la ciudadanía.

Captura de pantalla de la web de la reconstrucción de Sedaví. / Redacción Levante-EMV

Plan de reconstrucción

El plan de reconstrucción municipal contempla una inversión total de 41.503.530 euros y abarca desde infraestructuras deportivas y culturales hasta espacios públicos, equipamientos de proximidad, reparaciones viarias y servicios esenciales.

Los 15 proyectos incluidos se encuentran actualmente en tramitación y cuentan ya con la aprobación correspondiente, avanzando en sus distintas fases administrativas y técnicas. Además, se ejecutan de forma continua decenas de expedientes menores de reparación de infraestructura viaria y mobiliario urbano.

Estado de los proyectos

Cinco de ellos se encuentra en ejecución, como son la rehabilitación de la casa consistorial, con un presupuesto de 600.000 euros, el recinto ferial (1,6 millones), el parking municipal (1,5 millones), las áreas de juegos infantiles (780.000 euros) y las reparaciones en infraestructuras viarias y mobiliario urbano.

En tramitación avanzada se encuentran otros cinco, entre ellos, el mercado y el almacén municipales, el banco de alimentos, el edificio multiusos, la biblioteca municipal y la Escuela de Adultos. En esta última, las aulas prefabricadas demolidas por la dana serán sustituidas por una construcción permanente de obra de fábrica de ladrillo que ampliará las instalaciones preexistentes. La memoria está aceptada, el proyecto técnico redactado y el Ayuntamiento está preparando la licitación de obra, que cuenta con un plazo de un año.

Más retrasados, en fase de tramitación, están otros proyectos con mayor presupuesto, como son el polideportivo que cuenta con una inversión de 4,3 millones. El cementerio Municipal, con 3,7 millones también está en este estado, puesto que es una actuación de gran alcance que incluye la demolición y reconstrucción de nichos declarados en ruina, la construcción de nuevos bloques en el lado norte, la adecuación de mausoleos y la restitución de todos los elementos dañados. El proyecto se encuentra aprobado y está en fase de tramitación.

A estos se suma, la Plaza Ausiàs March, la principal del municipio que recuperará sus pavimentos, juegos infantiles, sistemas eléctricos y de drenaje, y contará con nuevos espacios de sombra para el uso diario de la ciudadanía, con un presupuesto de cerca de 1,5 millones.

Por último, la reurbanización de la avenida País Valenciano, que supone una inversión de 8,4 millones, para una transformación integral con la sustitución de colectores por otros de mayor diámetro con red separativa, aumento de plazas de aparcamiento, ampliación de aceras y zonas verdes, reducción del tráfico rodado e instalación de pavimento permeable.

Actuaciones financiadas por el Gobierno

El Ayuntamiento de Sedaví subraya que todos los proyectos están financiados al 100% por el Gobierno de España, sin coste adicional para las arcas municipales, y que la gestión se realiza con la máxima diligencia posible dentro de los procedimientos legales y técnicos que exige cada actuación.

El consistorio también reconoce la paciencia y la fortaleza demostradas por la ciudadanía de Sedaví a lo largo de estos más de 15 meses, así como reitera su compromiso de mantener informados a todos los vecinos y vecinas sobre el avance de la reconstrucción del municipio que comparten.