Los socialistas de Xirivella denuncian la saturación de aulas en el CEIP Ramon y Cajal por falta de desdoble escolar

Los socialistas de Xirivella advierten de que las aulas de segundo y tercero de primaria del CEIP Ramón y Cajal empiezan a estar saturadas, con 27 alumnos debido a la escolarización sobrevenida y en camino de los 28, cuando el decreto de requisitos mínimos marca una ratio no superior a 25, como remarcan.

Ante esta situación, el Consejo Escolar Municipal aprobó el pasado mes de enero un desdoble de estas aulas, pero dos meses después "todavía no se ha implementado la medida, a pesar del informe favorable de la inspección educativa", apuntan desde el PSPV-PSOE.

Agilizar los trámites

"La solución ha sido ampliar la ratio de cada curso y así ir saturando las aulas superando la ratio máxima establecida e impidiendo una atención educativa adecuada al alumnado lo que compromete la calidad educativa", explican. “Exigimos que la conselleria agilice los trámites y que dé respuesta ya a los desdobles. En Xirivella no existen plazas disponibles en otros centros educativos y si el compromiso es desdoblar estos cursos en el Ramón y Cajal que se haga de una vez y que no se supere la ratio legal”, subraya Encarna Martí, portavoz del grupo municipal socialista.

Planificación para el próximo curso

Además de cara al próximo curso y dadas las necesidades de escolarización en Xirivella, es necesario que la Conselleria de Educación junto con el Ayuntamiento de Xirivella haga una correcta planificación escolar. En ese sentido en el Ramón y Cajal es urgente que se contemplen las 12 unidades (aulas) necesarias para dar respuesta a una distribución equilibrada del alumnado y no las 10 que actualmente funcionan.

“Exigimos calidad en la enseñanza y que la alcaldesa, la concejala y la Consellera de Educación, también de Xirivella, velen por la educación pública de su pueblo y atiendan la necesidad real que tiene Xirivella respecto a la escolarización que el CEM abordó y cuyo acuerdo institucional todavía no se ha materializado”, concluye Martí.