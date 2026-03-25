Trinidad Garrigues Ortí: El ama de casa de Torrent que fusiló el franquismo sale del olvido

Torrent, 1939. Una mujer sale de casa para visitar a su marido, encarcelado en la prisión de Torrent. Ya nunca volverá a verle, ni a él, ni a sus dos hijos. Lo que sucedió aquel día la llevó directa al paredón de Paterna y a una fosa común, en la que permanece todavía a día de hoy. Trinidad Garrigues Ortí, una humilde ama de casa de 35 años de edad y madre de dos hijos de tan solo 8 y 4 años, era fusilada un 17 de agosto de 1939 junto a otras 14 personas.

No tenía delitos de sangre ni había militado en ningún partido político (como si eso fuera un motivo para fusilar). Su marido, Francisco Escorihuela Llorca y los dos hermanos de ella estaban señalados por sus orientaciones izquierdistas, y por ello, se encontraban encerrados en la prisión de la localidad a espera de un juicio. Pero ella no tenía nada que la pudiera poner en la diana de las autoridades franquistas. Su desgracia fue estar en el peor sitio posible en el peor momento y con la peor reacción posible. Seguramente una de la que se arrepintió hasta el alma y hasta el último aliento de su vida: abofetear a un guardia.

Desde el 1 de abril de ese año, día en que acabó la Guerra civil española, numerosas mujeres, esposas e hijas de detenidos, hacían cola frente a la prisión situada en la conocida Torre de Torrent para poder entregar a su familiar encarcelado un poco de comida y, si había suerte, hasta poder verlo. Uno de esos días, por motivos que se desconocen, Trinidad tuvo un enfrentamiento con uno de los militares que custodiaba la puerta. En medio de ese rifirrafe, el militar la golpeó con la culata de su fusil y ella se defendió, propinándole una bofetada. Dicen quienes conocen la historia que quizás Trinidad estaba embarazada y que fue un acto reflejo para proteger a su bebé. Nunca se sabrá. Pero ese golpe desató un acto reflejo de defensa, un bofetón, que la acabaría llevando al paredón de fusilamiento. Asesinada por un bofetón y sin ningún tipo de compasión para ella.

Una de las 19 mujeres fusiladas en Paterna

Al castigo de quitarle la vida a esta torrentina se sumaron décadas y décadas de silencio y miedo. Tanto silencio y tanto miedo que nada en su ciudad natal la recuerda e, incluso, su propia historia era desconocida hasta hace pocos días por algunos de sus cinco nietos. Hasta que una asociación local, Un Torrent de Dones, se propuso sacar del olvido, visibilizar y dignificar su existencia y su nombre. La asociación ha investigado durante semanas la trayectoria de esta mujer, a través de registros civiles en Torrent y Paterna, censos, archivos parroquiales y el Ministerio del Interior, hasta reconstruir una parte de la trayectoria de esta mujer y su árbol genealógico, lo que ha permitido localizar a sus descendientes. "Ha sido una investigación sin descanso que todavía continúa abierta para sacar del olvido a esta mujer torrentina a la que la dictadura segó la vida de una manera totalmente injusta. Una mujer a la que la historia ha silenciado y que merece ser rescatada del ostracismo y reconocida”, defiende la presidenta de Un Torrent de Dones, Mariví Andreu.

Fueron décadas de tanto silencio y de tanto miedo que nada en su ciudad natal la recuerda

Trinidad es una de las 2.238 personas a las que el franquismo arrebató la vida en el Terrer de Paterna y de las que solo 19 eran mujeres, según las diversas investigaciones que se han realizado por parte de especialistas en memoria histórica y colectivos de familiares de las víctimas.

Nacida en Torrent el 9 de junio de 1903, en el seno de una familia que vivía en la calle Toledo, se casó con Francisco Escorihuela Llorca, natural del Massalavés, y tuvieron tres hijos: Trinidad, Carmen y Francisco. La segunda murió a los pocos años de nacer. Los dos supervivientes tenían 8 y 4 años cuando su madre fue detenida y fusilada, y ya han fallecido. Dos nietas y tres nietos residen actualmente en Torrent, Aldaia y Riba-roja, algunos de los cuales también desconocían la historia familiar.

“Mi madre", cuenta la nieta de Trinidad, "sufrió mucho y siempre ha estado un poco triste. Se le notaba en los ojos. Nunca nos lo explicó a nosotros, lo tenía callado. Pero cuando enfermó, un día me contó que su madre fue a llevar comida a su marido, que estaba encerrado en la Torre de Torrent y un soldado le dio una palmada, y ella le respondió con otra bofetada, por lo que la fusilaron”, explica Trinidad Mateu Escorihuela, nieta de Trinidad. “No teníamos conocimiento de algunos actos, ni siquiera de la historia y nos hemos enterado gracias al trabajo que ha realizado Un Torrent de Dones, al que queremos agradecer este rescate de información”, añade Gaspar Mateu Escorihuela, otro de los nietos de Trinidad.

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