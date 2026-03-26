Adif asegura que el túnel para sustituir el paso a nivel es seguro ante riadas y rechaza las alegaciones de Sedaví, Alfafar y Consell

Nuevo palo en el camino hacia el soterramiento de las vías a su paso por Alfafar-Sedaví. Y una vez más viene dado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), quien ha cerrado de nuevo la puerta a las pretensiones de la Generalitat Valenciana,los ayuntamientos de Alfafar y Sedaví y la Plataforma por el soterramiento, al ratificar su proyecto de supresión del paso a nivel mediante un túnel ciclopeatonal y rechazar el soterramiento de las vías, opción preferida por los alegantes. En un exhaustivo informe técnico y jurídico, el ente estatal desmonta una a una las alegaciones presentadas, destacando las referentes al riesgo de inundabilidad, argumento de las entidades y los vecinos que cobró fuerza tras la dana del 29 de octubre, cuando las vías funcionaron como un muro ocasionando mayores destrozos humanas y materiales, sobre todo en Sedaví.

Frente a esta "nueva situación" tras la dana, Adif sostiene que el proyecto no solo es viable, sino que se ha rediseñado para ser "mucho mejor" y más resiliente tras los efectos de la riada. Según el informe, aunque el emplazamiento está en el área de influencia del río Turia y la rambla del Poyo, los datos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables confirman que las obras no afectarán ni al dominio público hidráulico, ni a la zona de policía, ni a la zona de flujo preferente.

Frente a los temores de los vecinos que forman parte de la Plataforma por el soterramiento de que el túnel se convierta de nuevo en una "ratonera", Adif es tajante: la solución adoptada no variará los flujos de caudales producidos el 29 de octubre ni supondrá un "efecto barrera". El gestor estatal se apoya en la cartografía del Patricova, asegurando que la zona de actuación se encuentra fuera de los niveles de peligrosidad y riesgo marcados por este plan autonómico.

Además, el informe lanza un dardo a la normativa actual al señalar que, para el diseño de estas obras, se emplean caudales de diseño para periodos de retorno de 25 o 50 años, valores "muy alejados" de los extraordinarios registros de la dana, pero recalca que "no existe modificación alguna en la normativa técnica" que obligue a Adif a sobredimensionar la obra por encima de lo proyectado.

Competencia exclusiva y soterramiento "no vinculante"

En el plano jurídico, Adif recuerda que la competencia sobre las líneas ferroviarias integradas en la Red de Interés General (RFIG) corresponde "en exclusiva al Estado". El informe se apoya en la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Valencia, que ya declaró nula la orden de ejecución del Ayuntamiento de Alfafar que exigía el soterramiento inmediato.

Respecto al protocolo firmado en el pasado con los ayuntamientos, Adif aclara que este era una mera "expresión de voluntad" y que en ningún momento el soterramiento se mencionó como objeto del mismo. El gestor defiende que la supresión del paso a nivel es una solución a corto plazo con "beneficios incuestionables" y que no es incompatible con un soterramiento en el futuro, pero insiste en que planificar este último requeriría un tiempo promedio de 20 años.

Se justifica en las muertes

Para justificar la urgencia de la obra, Adif esgrime las trágicas estadísticas de siniestralidad del paso a nivel. En los últimos 20 años, se han registrado siete accidentes con cuatro fallecidos y un herido grave, además de cinco suicidios confirmados en ese mismo punto. También asegura que con el paso subterráneo se eliminarán los avisos acústicos tanto de los trenes como de las barreras -la plataforma presentó más de 700 denuncias por contaminación acústica e incluso da la opción da los consistorios de instalar pantallas acústicas, algo que ha sido rechazado ya por parte de los consistorios, al considerar que se trata de una barrera visual que desvía el sonido, pero no lo elimina.

Finalmente, el informe rechaza que el túnel suponga una ruptura de la cohesión social o un problema de accesibilidad, asegurando que cumple con la normativa de perspectiva de género, con itinerarios iluminados, sin zonas de sombra y rampas con pendientes máximas del 6% para personas con movilidad reducida.

Expropiación de los terrenos

Con este documento, Adif da por zanjado el debate técnico y se prepara para avanzar en la expropiación de los bienes necesarios para iniciar las obras. Sobre esto, la administración nacional descarta vicios legales en la expropiación de Alfafar, tal y como se había alegado, al cumplir la Ley de Expropiación Forzosa. El ente confirma que publicó los bienes afectados en el BOE y prensa, notificando a los municipios implicados. Subraya que la aprobación técnica es provisional y necesaria para la fase de información pública, garantizando que habrá nuevas fases para alegar antes de la ocupación final.