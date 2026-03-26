La alcaldesa Cristina Mora da la bienvenida al vecino número 28.000 de Quart de Poblet

Quart de Poblet no para de crecer. El municipio de l’Horta Sud ha alcanzado recientemente la cifra de 28.000 habitantes, un hito que simboliza no solo un aumento de población, sino también el dinamismo y la capacidad de atracción de esta localidad. La alcaldesa Cristina Mora ha dado personalmente la bienvenida institucional al vecino recién empadronado que marca esta cifra redonda, destacando que “cada persona que llega a Quart de Poblet ya es parte fundamental del presente y del futuro de nuestro pueblo”.

Para fortalecer la cohesión social entre quienes ya son vecinos y vecinas y quienes acaban de llegar a la localidad, el Ayuntamiento ha diseñado una serie de acciones, como el reparto de kits de bienvenida para cada persona que se empadrona en Quart de Poblet. Este obsequio, entregado personalmente por la alcaldesa, incluye una guía práctica con los servicios municipales detallados, para que los nuevos habitantes sepan todo lo que les puede ofrecer este municipio, así como un detalle simbólico: unas semillas aromáticas que, al plantarlas, invitan literalmente a echar raíces en Quart de Poblet.

El programa ‘Nuevas Raíces’

El programa ‘Nuevas Raíces’ es otra de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Quart de Poblet. En este caso, se trata de encuentros con los vecinos y vecinas de nacionalidades distintas de la española. Así, ya se han mantenido estas reuniones con personas venidas de Argentina, Rusia o Ucrania. Para la primera de estas citas, celebrada ya en 2024, se eligió la fecha del 20 de julio por ser el Día del Amigo, una efeméride muy destacada en el calendario argentino. La alcaldesa Cristina Mora destacó en aquella ocasión que “la amistad, como el hogar, se llevan siempre en el corazón” y que desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet “trabajamos para ganarnos un hueco en el vuestro”.

Fabiana Malvezzi, llegada desde Argentina

Fabiana Malvezzi llegó a Valencia en marzo de 2023 desde Mendoza, Argentina, con su esposo y sus dos hijas, y emprendió una nueva vida en Quart de Poblet. “El lugar nos encantó por su ambiente tan acogedor, con espacios verdes ideales para disfrutar del tiempo al aire libre y con excelente y rápido acceso a la ciudad de València”, describe Fabiana. Además, destaca “la calidez” del Ayuntamiento, con la invitación a participar en actividades de bienvenida “con las que nos sentimos sumamente bien acogidos y que sirven para generar nuevas amistades y también conocer distintos sectores de Quart de Poblet que nos invitan a seguir disfrutando de cada rinconcito”.

Reparto kits de bienvenida a bebés en Febrero. / A.Q.P.

Esta vecina de Quart de Poblet recuerda con especial cariño la celebración del encuentro de ‘Nuevas Raíces’ aquel 20 de julio de 2024: “Nos pareció tan encantadora la invitación que allí fuimos los cuatro. Fue un momento tan emotivo que va a quedar en nuestros corazones como algo inolvidable”. “De hecho, guardo las tarjetas que nos regalaron, porque significan y simbolizan lo que es llegar recién emigrado a un lugar nuevo”, explica, y describe que es “muy emotiva esa sensación de invitarte a que ya te vayas sintiendo parte de este nuevo lugar”. Fabiana tiene también palabras de agradecimiento para “cada persona que habita Quart de Poblet” por permitirles a ella y a su familia “ser parte de esta comunidad y volver a formar un nuevo hogar y sentir que va siendo nuestra casa”.

Estos encuentros de ‘Nuevas Raíces’ son además un espacio para reconocer a aquellas personas que eligieron el municipio para construir su proyecto de vida, como muestra de pertenencia y compromiso. Es el caso de Mykola Serhenyuk, la persona ucraniana con mayor trayectoria en la localidad, o Liana Terteryan, la vecina de origen ruso que lleva más años empadronada en Quart de Poblet. También se ha distinguido a la familia Manzur, que lleva años siendo parte activa de la comunidad local, y se ha dado la bienvenida a Tiziano Vallejos, el bebé argentino más joven de Quart de Poblet.

Kit de bienvenida para los bebés

Cuando se habla de crecimiento y de futuro, es imposible no pensar en las nuevas generaciones, en los bebés recién empadronados en Quart de Poblet. Sus historias representan el comienzo de nuevas vidas ligadas al municipio y el Ayuntamiento les acompaña, a ellos y a sus familias, desde los primeros días.

Salma, Mérida, Sofía, Ariadna, Adriana, Clara, Eiden, Massimo, Adrián, Rouyad, Juan, Samira, Diego, Cristian y Ainoa, nacidos este enero, son algunos de los bebés que ya tienen su kit de bienvenida, que los acompañará en esta primera etapa de la vida. El lote, que se está entregando a todos los bebés nacidos en 2026 empadronados en Quart de Poblet, proviene del comercio local y refuerza desde muy pequeños el vínculo de los nuevos vecinos con la localidad, con piezas cargadas de simbolismo como un babero con la expresión 'Soc molt de Quart'.

Fernando y Vanessa, padre y madre de Diego, describen esta iniciativa como “muy bonita” y destacan que el Ayuntamiento “presta atención de forma personalizada”. Además del kit de bienvenida con el que se les obsequia, también agradecen “la oportunidad de dar a conocer a nuestro bebé y que la alcaldesa le dé la bienvenida”. “Eso siempre es un detalle”, añaden.

Un municipio en expansión

La alcaldesa también mantiene un calendario de reuniones con las personas residentes en las nuevas promociones de vivienda de Quart de Poblet. Estas citas, dirigidas especialmente a las zonas en expansión del municipio, permiten escuchar de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas de quienes acaban de llegar. Además, sirven para acercarles herramientas clave como la página web municipal, la app oficial o el canal de WhatsApp, facilitando su acceso a los servicios y la información local.

Encuentro Nuevas Raíces Argentina / A.Q.P.

Por el momento se han agendado y mantenido reuniones con vecinas y vecinos del residencial A12, Peset Aleixandre y el edificio Aqua. El objetivo es claro: reforzar la cohesión social, fomentar la participación y lograr que los nuevos barrios se integren plenamente en la vida del municipio.

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En palabras de la alcaldesa Cristina Mora, “cada nuevo vecino o vecina que se empadrona en nuestro pueblo es una oportunidad para seguir construyendo comunidad”. Y añade que “el crecimiento de Quart de Poblet no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de generar un municipio que sea más acogedor, más diverso y lleno de futuro”.