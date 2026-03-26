El Ayuntamiento de Alfafar generará empleo directo para 30 personas con talleres formativos en abril

El Ayuntamiento de Alfafar ha obtenido la homologación de las nuevas instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local (ADL- Empleo y Formación), en las que, en esta primera fase, se podría impartir más de 30 certificados de profesionalidad y 35 unidades formativas. Una actuación que permitirá, en el mes de abril, generar empleo directo para 30 personas a través de los talleres mixtos de formación y empleo en especialidades estratégicas.

La homologación de estas instalaciones supone un avance importante en el desarrollo de las políticas activas de empleo municipales, ya que permitirá ampliar la oferta formativa homologada, mejorar los itinerarios de inserción laboral y facilitar el acceso de la ciudadanía a formación adaptada a las necesidades reales del mercado de trabajo.

Aulas de formación en Alfafar. / A.A.

Las nuevas instalaciones cuentan con tres aulas de gestión con capacidad para quince personas cada una y dos aulas-taller con capacidad total para hasta ochenta y cinco personas, lo que permitirá desarrollar formación tanto teórica como práctica en condiciones óptimas y con estándares técnicos homologados por Labora. Además, el nuevo espacio permitirá centralizar en un mismo edificio los servicios de la Concejalía de Empleo, el Aula Mentor y las aulas homologadas de formación, lo que facilitará a la ciudadanía el acceso a los recursos municipales relacionados con el empleo, la orientación laboral y la capacitación profesional.

"Alfafar podrá desarrollar más de cuatrocientas unidades formativas"

La concejala de Empleo y Formación, Noelia Moreno Luján, ha destacado que la homologación de estas aulas supone un salto cualitativo muy importante para Alfafar, porque permite ofrecer formación adaptada a la demanda real del mercado laboral y acercar nuevas oportunidades a los vecinos y vecinas. “Gracias a la homologación de estas aulas, el Ayuntamiento podrá, en un futuro próximo, desarrollar más de cuatrocientas unidades formativas relacionadas con ámbitos clave como empleo, emprendimiento, informática, comunicación, comercio, marketing e idiomas, esto amplía de forma notable las oportunidades de capacitación profesional en el municipio”, añade la concejala.

El nuevo centro permitirá impartir especialidades con alta demanda laboral como son empleo doméstico, atención sociosanitaria en el domicilio, teleasistencia, administración o gestión medioambiental, lo cual refuerza la formación en sectores con buenas perspectivas de inserción laboral. Asimismo, la puesta en marcha de estas instalaciones posibilitará la incorporación de treinta personas al empleo a través de talleres mixtos de formación y empleo en tres especialidades estratégicas: actuaciones en vía pública, atención sociosanitaria y administración. Estos programas combinan formación profesional con experiencia laboral remunerada y contribuyen a mejorar la empleabilidad de las personas participantes al tiempo que refuerzan los servicios municipales.

La homologación de estas aulas se enmarca dentro del Plan Estratégico de Empleo y Formación impulsado por el Ayuntamiento de Alfafar, orientado a reforzar la capacitación profesional de la ciudadanía y adaptar las políticas públicas municipales a los sectores con mayor proyección laboral.

El nuevo espacio formativo permitirá, además, impulsar la capacitación digital de la ciudadanía y contribuir a reducir la brecha tecnológica mediante formación en competencias digitales, herramientas de gestión administrativa y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Con la puesta en marcha de estas nuevas aulas homologadas, Alfafar refuerza su apuesta por una formación accesible, moderna y orientada a generar oportunidades reales de empleo y desarrollo económico en el municipio.