Burjassot abre la inscripción para elegir el mejor almuerzo del municipio en la campaña "Burjassot entre el pa"

Un año más, la ciudadanía de Burjassot va a tener la oportunidad de elegir el mejor almuerzo del municipio. Y, lo va a hacer, siendo parte de la campaña "Burjassot entre el pa" que, como bien dice el titular de esta noticia, ya ha comenzado a calentar los fogones de los establecimientos hosteleros de Burjassot que van a participar en la campaña este año.

Campaña que llega de manos de la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, a través de CEMEF, para incentivar y fomentar el consumo de los productos que elaboran los bares y restaurantes de Burjassot durante la hora del almuerzo.

La tercera edición de "Burjassot entre el pa" ha arrancado con la reunión que la propia concejala ha tenido con representantes de diferentes establecimientos hosteleros del municipio junto a los cuales se han elaborado las bases de la campaña de este año a la que los bares y restaurantes de Burjassot ya pueden apuntarse, enviando un correo electrónico a empresas4@cemef.com. El período para apuntarse estará abierto hasta el viernes 17 de abril.

Cada establecimiento participante elaborará un bocadillo especialmente creado para su participación en la campaña, con un nombre específico, cuyo precio será de 10€ e incluirá, además del bocadillo, bebida, café y gasto (olivas, cacahuetes, etc). El precio se incrementará en 0,50 € si se pide un cremaet.

Bocadillo ganador en 2025. / A.B.

Las y los vecinos de Burjassot, y sus visitantes, podrán degustar estas creaciones del 4 de mayo al 14 de junio en todos los establecimientos adheridos que ofrecerán su almuerzo en horario de apertura y hasta las 11.00 horas, salvo en aquellos casos en los que el establecimiento tenga un horario diferente, hecho que se indicará en la tarjeta de la ruta.

Premios

Y, es que, como todos los años, degustar estos exquisitos bocadillos tiene premio. Los locales participantes entregarán una tarjeta en la que se deberán poner tres sellos diferentes correspondientes a tres bares y/o restaurantes de Burjassot donde se haya disfrutado del almuerzo; tarjetas que, una vez rellenadas, se podrán depositar en la urna que se pondrá el efecto en el Ayuntamiento para entrar en el sorteo de tres cenas, valoradas en 50€ cada una, a disfrutar en alguno de los establecimientos hosteleros participantes. Además, en la tarjeta, indicarán el bocadillo que más les ha gustado, eligiendo, con ello, el mejor almuerzo de Burjassot 2026. El sorteo tendrá lugar el 26 de junio a las 12.00 horas en el Ayuntamiento.

El establecimiento ganador del premio al mejor almuerzo recibirá un galardón acreditativo por parte del Ayuntamiento que lo reconocerá como el mejor del municipio.