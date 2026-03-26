El distrito único escolar llega a Torrent: las familias podrán elegir centro sin importar la zona de residencia

Las familias de Torrent podrán elegir cualquier centro de la ciudad para educar a sus hijos en el próximo curso. La Dirección Territorial de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana – en el marco del proceso de planificación escolar para el 2026-2027 – ha aprobado autorizar el distrito único estableciendo una única área de influencia en el municipio, después de que el Consejo Escolar Municipal (CEM) de Torrent aprobara la propuesta con 9 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

En la reunión del CEM celebrada el pasado 10 de marzo se creó un espacio para escuchar, valorar y votar si de cara al próximo curso se continuaba con el modelo de zonificación o se implantaba el distrito único escolar, a través del cual los alumnos pueden optar a cualquier colegio, independientemente de dónde vivan.

Hasta ahora, el mapa de Torrent se dividía en dos zonas, la A y la B, y los escolares debían elegir centro educativo condicionados por su lugar de residencia. Ahora, tras la votación celebrada en el órgano consultivo y la resolución favorable de la Dirección Territorial de Educación, Torrent contará con una única área de influencia en el proceso de escolarización para 2026-2027.

Este modelo ya se aplica en la Comunitat Valenciana desde el curso 2024-2025, tras la aprobación del decreto autonómico que regula el proceso de admisión del alumnado.

Puntuación en la admisión con el distrito único

Con el distrito único escolar, las familias podrán solicitar plaza en cualquier centro, pero la admisión seguirá basándose en un sistema de baremación por puntos. Los criterios principales continúan siendo tener hermanos en el centro, el área de influencia y la renta familiar. También se mantienen o refuerzan otros criterios sociales y familiares, como los casos de las familias numerosas y monoparentales, docentes con hijos en el mismo centro, alumnado de parto múltiple y alumnos con diversidad funcional.

Finalmente, cada centro puede otorgar 1 punto adicional según su propio criterio. En Secundaria, el alumnado seguirá teniendo plaza garantizada en el instituto adscrito a su colegio, y solo participará en el proceso de admisión si solicita otro centro.