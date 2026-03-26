Foios acompaña al artista José Antonio Orts en su nombramiento como miembro de la Real Academia de Bellas Artes

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, en representación del Ayuntamiento de Foios, ha acompañado al escultor y compositor José Antonio Orts, establecido en Foios y nacido en Roca (Meliana), en el acto de toma de posesión como académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, con sede en el museo San Pío V de València, donde se ha celebrado este martes este nombramiento del artista de l’Horta Nord.

El alcalde de Foios y responsable del área de Cultura y Patrimonio, Sergi Ruiz, ha expresado que “le deseamos los mayores aciertos a nuestro vecino José Antonio Orts en esta nueva etapa como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, una institución consultiva con casi 260 años de historia, que, con la incorporación de Orts, sitúa el arte producido en Foios como una referencia mundial, en este caso, como uno de los pioneros en la escultura sonora”.

José Antonio Orts. / L-EMV

José Antonio Orts es un artista valenciano que entrelaza diferentes disciplinas, como la música y las artes plásticas, de una manera rigurosa, tal como lo demuestran los diferentes galardones que ha obtenido a lo largo de su carrera, por la búsqueda de nuevas formas expresivas contemporáneas con la incorporación de la instalación sonora en su obra, un fenómeno que ha tenido una relevancia especial sobre todo en Alemania, donde ha sido artista residente en multitud de ocasiones.

El primero en crear una instalación sonora en el Auditorio Nacional de Madrid

Entre otros proyectos, en 2010, el compositor y escultor valenciano fue el primer artista en crear una instalación sonora en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, con motivo de la conmemoración del XX cumpleaños del espacio a petición del Ministerio de Cultura. También destaca por su inclusión de componentes electrónicos como materiales artísticos para que las personas espectadoras interactúen con las obras.

Además, Orts es reconocido como uno de los compositores valencianos más sólidos y ha ejercido como profesor superior en conservatorios de renombre del Estado español, como el Conservatorio de València y el de Zaragoza, así como en otros centros europeos, donde ha impartido talleres, conferencias y ponencias. Ha vivido en Berlín, París, Roma, Niza y Wiesbaden, ciudades en las que ha desarrollado parte de su obra.