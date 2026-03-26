La Guardia Civil detiene a seis hombres por robos con fuerza en viviendas de Godella y Massarrojos

La Guardia Civil ha detenido a seis hombres por su presunta implicación en tres robos con fuerza cometidos en viviendas de Godella y la pedanía de Massarrojos. En el registro del domicilio vinculado a los sospechosos, los agentes también localizaron sustancias estupefacientes.

La investigación se inició tras detectarse, desde mediados de enero, varios robos con características similares en ambas localidades. El análisis de las denuncias, junto a las inspecciones realizadas en los inmuebles afectados, permitió a los agentes identificar un mismo modus operandi: coincidían tanto el tipo de viviendas seleccionadas como las franjas horarias en las que se producían los asaltos. Además, en todos los casos se sustraían objetos similares, como joyas, relojes, dispositivos electrónicos, bicicletas y patinetes.

Las pesquisas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y dispositivos de vigilancia discreta, lo que permitió localizar un vehículo sospechoso. A partir de ahí, se identificó a su conductor habitual y a varias personas de su entorno, todos ellos con antecedentes por hechos similares. La mayoría residía en un inmueble situado en una de las zonas donde se habían producido los robos.

La vigilancia de esta vivienda resultó clave, ya que los agentes observaron en el exterior objetos que coincidían con los denunciados como sustraídos. Además, la geolocalización de uno de los dispositivos robados situaba su ubicación en ese mismo punto.

En febrero registraron el inmueble

Con autorización judicial, el pasado 19 de febrero se llevó a cabo la entrada y registro del inmueble, donde se recuperaron diversos efectos de origen ilícito. Asimismo, se hallaron drogas y material destinado a su manipulación y distribución.

Los seis detenidos, de entre 19 y 29 años y de nacionalidad argelina, se encontraban en situación irregular en España y contaban con órdenes de expulsión. Tres de ellos han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Algunos de los objetos sustraídos a los detenidos. / Guardia Civil

Según la investigación, el inmueble funcionaba como centro de almacenamiento, ocultación y distribución de los objetos robados, así como punto de tratamiento y venta de droga. Uno de los arrestados sería el principal responsable de esta actividad. Durante el registro se incautaron 112 gramos de hachís, tanto en una pieza compacta como en dosis preparadas para su venta.

Los agentes consideran que al menos tres de los implicados formaban parte de una organización criminal estructurada, con funciones claramente definidas y jerarquía interna.

No descartan nuevas detenciones

Parte de los objetos recuperados ya han sido reconocidos por sus propietarios, aunque no se descartan nuevas detenciones mientras continúa la identificación del resto de efectos intervenidos.

A los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza en vivienda, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La investigación ha sido desarrollada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Moncada y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Paterna.