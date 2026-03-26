Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPuente MislataAlta velocidadIntoxicación bodaRestaurante El PozoUPV MercadonaTransporte gigafactoríaHuelga aeropuertoFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 ValenciaTransformación Torrent
instagramlinkedin

La Mancomunitat de l’Horta Nord reivindica una movilidad metropolitana más conectada y eficaz

Expertos, responsables institucionales y agentes del territorio se dan cita en Rafelbunyol para abordar los desafíos de la conectividad comarcal y su encaje en el área metropolitana de València

La Mancomunitat de l´Horta Nord celebra una nueva reunión del proyecto SPARK en Rafelbunyol

La Mancomunitat de l´Horta Nord celebra una nueva reunión del proyecto SPARK en Rafelbunyol

Redacción Levante-EMV

La Mancomunitat l’Horta Nord celebró el pasado 25 de marzo en Rafelbunyol la tercera reunión de stakeholders del proyecto Intefrreg-EU Spark, una jornada centrada en uno de los grandes retos de la comarca: mejorar la movilidad y la conexión entre municipios desde una visión metropolitana, coordinada y adaptada a la realidad del territorio.

El encuentro reunió a representantes institucionales, personal técnico y agentes implicados en el proyecto, y contó con las ponencias de Fernando Valladares, investigador del CSIC, y Joan Romero, catedrático de la Universitat de València, quienes ofrecieron dos aproximaciones complementarias sobre los desafíos actuales de la planificación territorial y la movilidad en entornos metropolitanos.

Valladares abordó la movilidad desde una perspectiva territorial y funcional, poniendo el foco en la necesidad de entender los desplazamientos más allá de los límites administrativos. Por su parte, Romero analizó el desajuste entre la realidad metropolitana y la estructura administrativa vigente, una brecha que, según expuso, dificulta la respuesta eficaz a problemas compartidos por los municipios del entorno de València.

Paco Gómez, Fran López y Joan Romero.

Paco Gómez, Fran López y Joan Romero. / MHS

Tras las ponencias, la jornada continuó con una sesión de trabajo participativa a través del “mapa de Gulliver”, una dinámica que permitió recoger aportaciones de los asistentes sobre la conectividad interna entre los municipios de la Mancomunitat y sobre su articulación con el conjunto del área metropolitana de València.

Beneficios en la colaboración

El vocal de Proyectos Europeos de la Mancomunitat l’Horta Nord, Paco Gómez, subrayó la importancia de estos espacios de reflexión conjunta para avanzar en políticas públicas útiles y aterrizadas. “Spark nos está permitiendo compartir diagnóstico, escuchar al territorio y trabajar con una mirada amplia sobre la movilidad. Esa colaboración entre administraciones, especialistas y agentes locales es clave para construir respuestas más eficaces y sostenibles”, señaló.

En la misma línea, el presidente de la Mancomunitat l’Horta Nord, Fran López, defendió la necesidad de abordar la movilidad desde una lógica supramunicipal. Los problemas de movilidad no entienden de fronteras administrativas. Necesitamos una visión comarcal y metropolitana para dar respuestas reales a la ciudadanía, mejorar la conexión entre municipios y reforzar la cohesión territorial”, afirmó.

Desde la Mancomunitat l’Horta Nord se ha agradecido la asistencia de todos los stakeholders participantes, así como la aportación de Fernando Valladares y Joan Romero, cuyas intervenciones contribuyeron a enriquecer el debate y a seguir avanzando en el desarrollo del proyecto.

Noticias relacionadas y más

El proyecto Interreg Europe Spark sigue así consolidándose como una herramienta de cooperación europea para impulsar políticas innovadoras en materia de movilidad, gobernanza y planificación territorial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
  2. Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
  3. Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
  4. Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
  5. Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
  6. Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
  7. Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
  8. La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación

Exposición de la Semana Santa Marinera en Nuevo Centro

Exposición de la Semana Santa Marinera en Nuevo Centro

Joaquín Achúcarro: "Me hace una ilusión enorme tocar en el Auditorio de Teulada Moraira"

Joaquín Achúcarro: "Me hace una ilusión enorme tocar en el Auditorio de Teulada Moraira"

El hospital de Alzira acerca a las pacientes de cáncer de mama la "ilusión óptica" de la micropigmentación que eleva su autoestima

El hospital de Alzira acerca a las pacientes de cáncer de mama la "ilusión óptica" de la micropigmentación que eleva su autoestima

Llega a la Ribera la "ilusión óptica" de eleva la autoestima de las pacientes con cáncer de mama

Último desahucio de un fondo buitre en València: cocinera de 48 años, en paro y con 3 hijos

Último desahucio de un fondo buitre en València: cocinera de 48 años, en paro y con 3 hijos

Más de 20 personas y empresas sancionadas en Nàquera por vertidos ilegales tras el refuerzo de controles

Más de 20 personas y empresas sancionadas en Nàquera por vertidos ilegales tras el refuerzo de controles

La Semana Santa de Tavernes de la Valldigna busca renacer después de perder la mitad de cofrades tras la pandemia

La Semana Santa de Tavernes de la Valldigna busca renacer después de perder la mitad de cofrades tras la pandemia

La Semana Santa de Tavernes de la Valldigna busca renacer tras perder la mitad de cofrades en los últimos años

Tracking Pixel Contents