La Mancomunitat de l’Horta Nord reivindica una movilidad metropolitana más conectada y eficaz

La Mancomunitat l’Horta Nord celebró el pasado 25 de marzo en Rafelbunyol la tercera reunión de stakeholders del proyecto Intefrreg-EU Spark, una jornada centrada en uno de los grandes retos de la comarca: mejorar la movilidad y la conexión entre municipios desde una visión metropolitana, coordinada y adaptada a la realidad del territorio.

El encuentro reunió a representantes institucionales, personal técnico y agentes implicados en el proyecto, y contó con las ponencias de Fernando Valladares, investigador del CSIC, y Joan Romero, catedrático de la Universitat de València, quienes ofrecieron dos aproximaciones complementarias sobre los desafíos actuales de la planificación territorial y la movilidad en entornos metropolitanos.

Valladares abordó la movilidad desde una perspectiva territorial y funcional, poniendo el foco en la necesidad de entender los desplazamientos más allá de los límites administrativos. Por su parte, Romero analizó el desajuste entre la realidad metropolitana y la estructura administrativa vigente, una brecha que, según expuso, dificulta la respuesta eficaz a problemas compartidos por los municipios del entorno de València.

Paco Gómez, Fran López y Joan Romero. / MHS

Tras las ponencias, la jornada continuó con una sesión de trabajo participativa a través del “mapa de Gulliver”, una dinámica que permitió recoger aportaciones de los asistentes sobre la conectividad interna entre los municipios de la Mancomunitat y sobre su articulación con el conjunto del área metropolitana de València.

Beneficios en la colaboración

El vocal de Proyectos Europeos de la Mancomunitat l’Horta Nord, Paco Gómez, subrayó la importancia de estos espacios de reflexión conjunta para avanzar en políticas públicas útiles y aterrizadas. “Spark nos está permitiendo compartir diagnóstico, escuchar al territorio y trabajar con una mirada amplia sobre la movilidad. Esa colaboración entre administraciones, especialistas y agentes locales es clave para construir respuestas más eficaces y sostenibles”, señaló.

En la misma línea, el presidente de la Mancomunitat l’Horta Nord, Fran López, defendió la necesidad de abordar la movilidad desde una lógica supramunicipal. “Los problemas de movilidad no entienden de fronteras administrativas. Necesitamos una visión comarcal y metropolitana para dar respuestas reales a la ciudadanía, mejorar la conexión entre municipios y reforzar la cohesión territorial”, afirmó.

Desde la Mancomunitat l’Horta Nord se ha agradecido la asistencia de todos los stakeholders participantes, así como la aportación de Fernando Valladares y Joan Romero, cuyas intervenciones contribuyeron a enriquecer el debate y a seguir avanzando en el desarrollo del proyecto.

El proyecto Interreg Europe Spark sigue así consolidándose como una herramienta de cooperación europea para impulsar políticas innovadoras en materia de movilidad, gobernanza y planificación territorial.