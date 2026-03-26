El parque inundable del Turia prevé un puente adicional de acceso a Mislata

El parque inundable de los sectores 17 y 18 que afectan a los términos municipales de Valencia, Mislata, Paterna y Quart de Poblet, proyectados por la Generalitat para disminuir los efectos de las riadas a lo largo del cauce del Turia, contempla la construcción de un puente de acceso a Mislata, una ciclovía con un nuevo paso sobre el río, al margen del antiguo puente de Quart, y subsanar la deuda histórica del Plan Sur con estos municipios.

Ambos sectores de 34 y 45 hectáreas cada uno, conformarán un espacio verde único de dos kilómetros y medio que "es un hito para cualquier municipio de España", como ha destacado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, en la presentación a los responsables municipales de las localidades por las que discurre. "Será el epicentro que cohesione todos los territorios, como una nueva capa de vertebración", ha explicado.

'Muntanyeta del Turia'

En este sentido, se ha proyectado la recuperación de los terrenos ubicados en la conocida como la 'Muntanyeta del Turia' en Quart, una colina de ocho metros de altura compuesta por un millón de metros cúbicos de tierra que se sacó en la construcción del cauce durante el Plan Sur, donde se ubica el campo de tiro, y que, como ha señalado Mérida, "tenemos el deber de restaurar porque se hizo mal en su momento".

Los responsables municipales con el comisionado, tras la reunión informativa. / Ada Dasí

También se recuperarán los elementos del patrimonio hidráulico, como son el Azud de Rascanya, que según comenta se encuentra en un estado "lamentable" y el Azud de Favara, para lo que se realizarán prospecciones arqueológicas con el fin de sacarlo a la luz.

Usos y Equipamientos

Respecto a los usos, este tramo será un parque agroforestal, donde se pretende recuperar el cultivo de tierras, con praderas, masa forestal y equipamientos y que conectará con Mislata con un puente adicional a los ya existentes, respondiendo a una propuesta del ayuntamiento, en la que ya están trabajando los servicios técnicos.

Entre los equipamientos, Mérida ha explicado que contará con espacios al aire libre de coworking, para ajustarse a la sociedad del siglo XXI. Respecto a un gran espacio para eventos que se planteó el pasado mes de junio, como una opción para trasladarlos fuera del casco urbano, el comisionado ha explicado que "deben solicitarlo los ayuntamientos", aunque el planteamiento es el "cemento cero", por lo que la zona estará totalmente integrada en el entorno.