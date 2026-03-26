Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada

El Ayuntamiento de Paterna ha comprado el histórico restaurante El Pozo de la urbanización de la Canyada, situado en la calle 19 de acceso principal a esta zona residencial, para destinarlo a servicios municipales con una Nueva Oficina de Atención al Ciudadano así como a un nuevo Centro Cultural que contará con salas de estudio y también permitirá la ampliación de la biblioteca que hoy está situada en el Centro Social y que se ha quedado pequeña. Asimismo uno de los espacios albergará la Casa de la Juventud para los jóvenes.

El inmueble, cuyo nombre se debe al pozo de agua que hay en la instalación, había sido puesto a la venta por parte de una inmobiliaria, que sacaba al mercado esta exclusiva propiedad que cuenta con una "superficie construida de 1.608 metros cuadrados" y que combina a la “perfección un local comercial totalmente equipado con una amplia y cómoda vivienda”, según el portal Idealista, donde se informaba que el precio de venta era de 870.000 euros, a razón de 541€/m².

El inmueble adquirido con su famoso pozo de agua, que da nombre al restaurante. / Miguel Angel Montesinos

Fuentes municipales han confirmado la operación de compraventa de una superficie de cerca de 1.300 metros cuadrados, aunque han asegurado que el precio de adquisición "puede ser un poco menor", a falta de algún detalle. La previsión es que la reserva de crédito pase este jueves por la comisión informativa correspondiente para llevarla al pleno ordinario de marzo.

"Refuerzo de los servicios públicos"

El gobierno que preside el socialista Juan Antonio Sagredo, que had dado detalles a través de un vídeo del futuro destino del espacio, ha explicado que la adquisición se debe a la oportunidad de comprar un inmueble en plena Canyada con el "objetivo de reforzar los servicios públicos" con los que se cuenta en la Canyada, ya que es un espacio muy amplio, y la zona residencial está en crecimiento continuo, por lo que la generación de más recursos y espacios municipales es una prioridad.

El propio Sagredo ha confirmado la compra: "El mítico Restaurante El Pozo de La Canyada empieza una nueva etapa… y pinta muy bien. Lo vamos a convertir en un espacio pensado para todos, con nuevos servicios y mucha vida", ha indicado en su vídeo subido a Instragram.

El Pozo, que aún está abierto al público, es un local histórico de la restauración de Paterna y la Canyada, donde centenares de familias han celebrado eventos familiares, desde comuniones hasta bodas o cumpleaños. El restaurante también ha sido a lo largo de su historia un lugar de encuentro de empresarios para cerrar negocios, mientras que también era sede de la celebración de actos como el Día de la Policía Nacional con motivo de los Ángeles Custodios.

Las características del restaurante

Según Idealista, la propiedad consta de una planta baja, donde se encuentra el "espacioso bar con gran zona interior, cocina funcional y terrazas privadas". En el anuncio se indicaba que era el lugar perfecto e ideal para la hostelería, para comenzar a trabajar desde el primer día en el caso de que hubiera sido adquirido por otro restaurador. Una opción que ahora se descarta al ser comprado por el consistorio.

El local actual disponía de salones para eventos con tres ambientes diferenciados, una zona de cafetería independiente, una cocina de gran tamaño y dos aseos completos para clientes (hombres y mujeres). Además cuenta con una enorme cocina industrial, gran cámara frigorífica y zona de almacenaje.

Terraza interior y acceso a la vivienda

El Pozo tiene una amplísima terraza interior que conecta directamente con una vivienda, que se distribuye en un salón comedor, cuatro dormitorios, cocina independiente y dos baños completos, ofreciendo todas las comodidades para una vida familiar o para destinarla al alojamiento de personal o invitados. De momento, no ha trascendido si también se adquiere la casa o está exanta en la operación. Asimismo tiene una zona de aparcamiento privada.