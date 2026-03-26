Picassent ofrece a los desalojados junto al barranco en l'Omet comprarles sus viviendas para reconvertirlas en zonas verdes

El Ayuntamiento de Picassent sigue trabajando en el proceso de reconstrucción del término municipal afectado por la dana de octubre de 2024. Una de las zonas más afectadas fue el barrio del Omet, y más en concreto la calle 7. Aproximadamente una decena de viviendas de esta zona ubicada junto al barranco sufrieron importantes daños, quedando como inhabitables por la imposibilidad de acceder con seguridad a estos inmuebles debido al desprendimiento de la ladera del barranco y parte de la calle de acceso a las viviendas.

Desde el consistorio se reubicó a todas las familias que necesitaron una alternativa habitacional mientras se reconstruyera la zona, permaneciendo aun en la actualidad en viviendas de la Sareb y de manera totalmente gratuita hasta que puedan volver a sus propiedades afectadas.

Obras en el barranco de Picassent en le barrio de l'Omet. / A.P.

El proyecto de ejecución de reconstrucción está a punto de ser entregado al ayuntamiento, una vez se ha dado el visto bueno al proyecto básico y a las modificaciones que se indicaron desde el departamento de urbanismo. La propia concejala del área ha mostrado a los vecinos cómo quedará la zona una vez acabada la actuación valorada en más de 10 millones de euros y financiada por el gobierno de España. Desde el ayuntamiento se espera poder licitar a la mayor brevedad con el fin de poder iniciar las obras en torno al próximo mes de septiembre, teniendo en cuenta las dificultades administrativas que conlleva este tipo de actuaciones donde se necesita el beneplácito de diferentes instituciones, incluida la Unión Europea.

Oferta de compra

En todo este proceso de reconstrucción, y tras las últimas modificaciones legislativas desde el gobierno central, se ha permitido la posibilidad que los consistorios adquieran viviendas afectadas por la dana si se acompaña con un proyecto de renaturalización de la zona, con el fin de quitar residencias de estas zonas sensibles de posibles inundaciones. El procedimiento de compra sería con una tasación de una empresa certificada. Una vez valorada la vivienda los propietarios decidirán si acceden a la venta o mantienen la propiedad. Solo en el caso de que todos los afectados de una zona accedan a vender al ayuntamiento su vivienda, se llevará a cabo el reacondicionamiento.

Tras la reunión con los vecinos, la alcaldesa Conxa García ha querido subrayar que esta posibilidad de compra “no afecta a las obras de reconstrucción, que encaran su fase final administrativa y esperamos licitar en breve”, además de que “serán los propietarios los que libremente elijan si venden su vivienda afectada o no para poder llevar a cabo el proyecto de zonas verdes donde ahora hay zonas residenciales afectadas por el desbordamiento del barranco en la última dana”.