La Policía de Alaquàs rescata a un cernícalo atrapado en un cepo

Agentes de la Policía Local de Alaquàs han rescatado recientemente un cernícalo que se encontraba herido después de quedar atrapado en un cepo de ballesta con una de sus patas. El animal fue localizado con dificultades para moverse, por lo cual se procedió a asegurar el pájaro y activar el protocolo de rescate de fauna silvestre.

Después de su recuperación en el lugar, el cernícalo fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna del Saler para examinarlo y tratar la lesión provocada. El cernícalo permanecerá bajo observación durante los próximos días para comprobar su evolución. Si la recuperación continúa siendo favorable, el animal podrá ser liberado nuevamente en su entorno natural.

El cernícalo rescatado aún con la pata en el cepo. / A.A.

Desde la Policía Local de Alaquàs se recuerda la importancia de alertar a las autoridades cuando se detecten animales heridos o la presencia de trampas que puedan suponer un riesgo para la fauna silvestre.

¿Qué es un cernícalo?

El cernícalo es una pequeña ave rapaz diurna de la familia de los halcones (Falconidae), conocida por su habilidad para "cernerse" (permanecer casi inmóvil en el aire) mientras caza. Tiene plumaje rojizo con manchas negras, alas largas y se alimenta de pequeños roedores, insectos y reptiles en campos abiertos.

Es un halcón de pequeño tamaño que se adapta perfectamente a la ciudad, anidando incluso en huecos de unidades de aire acondicionado, jardineras o edificios antiguos, por eso e shabitual encontrarlo en espacios cercanas a las ciudades, como el encontrado en la Universidad de Valencia.