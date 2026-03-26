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Política municipal

El PSOE de Torrent denuncia que el Ayuntamiento desmonta una exposición del Santo Cáliz para acoger la presentación del libro de Rajoy

Los socialistas de Torrent critican el "uso abusivo de los recursos públicos" por parte del gobierno municipal de PP-Vox, señalando que la alcaldesa "utiliza las instituciones como si fueran de su propiedad"

La exposición del Santo Cáliz en la sala Cívica del Antic Mercat.

La exposición del Santo Cáliz en la sala Cívica del Antic Mercat. / Redacción Levante-EMV

Ada Dasí

Torrent

Los socialistas de Torrent denuncian que el Ayuntamiento de Torrent desmontara una exposición del Santo Cáliz, ubicada en la sala Cívica del Antic Mercat, para acoger el acto del PP de la presentación del libro de Mariano Rajoy. El PSPV-PSOE califica estos hechos de “grave deriva partidista” del gobierno PP-Vox de Folgado, que supuso no solo adelantar dos comisiones un día de forma unilateral para facilitar la asistencia de cargos del partido al mismo, sino además el desmantelamiento durante toda una jornada de esta muestra, programada desde hacía meses y que sólo se podía visitar del 21 de marzo al 1 de abril.

Interés partidista

Los socialistas califican lo ocurrido como “un hecho sin precedentes” y un ejemplo claro de cómo la alcaldesa del PP “utiliza las instituciones públicas como si fueran de su propiedad, subordinando las necesidades de los torrentinos y torrentinas a sus propias necesidades y a las de su partido”.

Para los socialistas, “Folgado ha cruzado una línea roja. Ha demostrado que para ella Torrent es un cortijo al servicio del Partido Popular. Ayer fueron los grupos de la oposición, hoy ha sido el Santo Cáliz y mañana puede ser cualquier colectivo, entidad o vecino que no encaje en su estrategia de foto y propaganda”.

Uso de recursos públicos

Desde el PSOE también denuncian que este episodio no es aislado, sino que forma parte de una forma de gobernar de PP-Vox basada en el “uso abusivo de los recursos públicos”. Además, los socialistas critican el “doble rasero” del ejecutivo local: “Mientras se actúa con rapidez para montar actos de partido, el Ayuntamiento es incapaz de sacar adelante un presupuesto o un pleno en tiempo y forma, bloqueando ayudas esenciales para asociaciones, colectivos y clubes de Torrent”.

Noticias relacionadas y más

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, exige explicaciones inmediatas y reclama que se ponga fin a este “uso partidista y sectario” de los espacios públicos municipales.

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