Sale a subasta, un 82% más barato, 35.000 metros cuadrados para construir viviendas en el Vedat del Torrent

La liquidación de la inmobilia Royal Urbis ha puesto sobre el mercado unos terrenos edificables en la urbanización El Vedat de Torrent a un precio más asequible. La forma de adquirirla es a través de subasta.

En concreto es el portal especializado Escrapalia el que ha sacado a subasta 35.000 metros cuadrados de 7 fincas de suelo urbanizable de uso residencial situado en el sector 13 de Torrent. Valorados en 1,8 millones de euros, sale a pujas con descuento del 82%, a un precio inicial de 325.000 euros.

Dispone de una edificabilidad calculada en algo más de 10.700 metros cuadrados. Su homologación y el plan parcial están aprobados.

Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de más de 36.000 euros. Cantidad que se devolverá, exceptuando al mejor postor como parte del precio de venta. La subasta permanecerá abierta hasta el 21 de abril.

Liquidación Reyal Urbis

Esta operación se enmarca en la puesta en marcha de una subasta pública de 7 nuevos activos inmobiliarios procedentes de la liquidación de Reyal Urbis. Más de 226.000 metros cuadrados de suelo urbano y urbanizable en Valladolid, Avilés (Asturias), Aljaraque (Huelva), Torrente), y Talavera de la Reina (Toledo), valorados en más de 14 millones.

En total, más de 226.000 metros cuadrados cuyo precio conjunto de salida se sitúa en más de 2 millones de euros, lo que supone un descuento del 84% sobre su valoración en el plan de liquidación, calculado en más de 14,1 millones de euros.

Unicaicón de la zona a subasta. / Escrapalia

Desde que inicio el plan de subasta, en abril de 2024, Escrapalia ha sacado a subasta un total de 163 activos inmobiliarios subastados procedentes de la liquidación del grupo inmobiliario de Reyal Urbis. En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación en 393 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución y al no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, Reyal Urbis presentó concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, el cual fue aceptado por Auto del Juzgado nº 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013. El 1 de septiembre de 2017 el juzgado notificó Auto de Liquidación de la Sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.