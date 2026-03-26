Torrent celebra los actos centrales de la Semana de la Dona aplazados por la lluvia

Una convivencia con paellas solidarias, actividades y la gran mascletà en honor a la mujer, son las actividades de la Semana de la Dona que Torrent celebrará este viernes 27 de marzo, tras tener que aplazarlas por las alertas y avisos meteorológicas por lluvia hace unas semanas. La cita será en el Ágora del Parc Central, manteniendo el espíritu festivo, reivindicativo y de convivencia que caracteriza esta jornada dentro del calendario de actos impulsados por la Casa de la Dona y el Ayuntamiento de Torrent.

La jornada estaba inicialmente prevista dentro de la programación del 2 al 8 de marzo bajo el lema “Les dones sempre en ON”, que reunió una amplia agenda de actividades culturales, educativas, deportivas y sociales para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y fomentar la igualdad.

Entre los actos más destacados celebrados durante esta programación se celebró la entrega del Premio Mujer Atenea 2026, un reconocimiento que puso en valor la trayectoria y la aportación de mujeres referentes de la ciudad, consolidándose como uno de los momentos más significativos de esta semana dedicada a la igualdad.

Sin embargo, las previsiones meteorológicas obligaron a aplazar los actos al aire libre programados para esa jornada, entre ellos la marcha reivindicativa por la igualdad con la batucada de ADISTO, las paellas solidarias y el disparo de la mascletà, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y asegurar el correcto desarrollo del evento.

Las participantes en uno de los actos por el 8M. / Redacción Levante-EMV

Abierta a toda la ciudadanía

La programación prevista para mañana volverá a reunir a asociaciones, colectivos y vecinos de la ciudad en torno a una jornada pensada para compartir, celebrar y reivindicar los avances en materia de igualdad.

La actividad comenzará con la marcha reivindicativa por la igualdad con la batucada de Adisto que saldrá desde la Unión Musical, posteriormente se celebrarán las paellas solidarias, que tendrá lugar en el Ágora del Parc Central y que contará con música en directo para amenizar el encuentro entre los asistentes. Los tickets solidarios, con un precio simbólico de 3 euros, destinarán su recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), reforzando también el carácter solidario de esta iniciativa.

La jornada de paellas se ha consolidado en los últimos años como uno de los actos más multitudinarios de la programación municipal del 8M, ya que permite compartir un espacio de encuentro y convivencia entre diferentes generaciones, asociaciones y colectivos de la ciudad.

Tras la comida, tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la jornada: el disparo de la gran mascletà en honor a la mujer, que pondrá el broche final a esta cita festiva y reivindicativa en el entorno del Parc Central. El espectáculo pirotécnico correrá a cargo de Pirotecnia Aitana, de Bélgida, cuya responsable es Isabel Benavente, en un disparo que se suma a los actos con los que la ciudad de Torrent celebra y visibiliza el papel de la mujer también en ámbitos tradicionalmente masculinizados como el sector de la pirotecnia.

La celebración del Dia de la Dona en Torrent. / Redacción Levante-EMV

Recuperar una jornada muy esperada

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de poder celebrar finalmente este acto que tuvo que aplazarse por motivos de seguridad, “la marcha reivindicativa, las paellas y la mascletà de la Semana de la Dona representan mucho más que una actividad festiva; son un espacio de encuentro, convivencia y reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en nuestra sociedad. Nos alegra poder celebrar finalmente esta jornada tan esperada por muchas asociaciones y vecinas de Torrent”, ha señalado la alcaldesa.

Folgado también ha subrayado el carácter participativo de esta iniciativa dentro de la programación municipal del 8M, “la Semana de la Dona es una muestra del compromiso de Torrent con la igualdad y con la visibilización del talento, el esfuerzo y la contribución de las mujeres a nuestra ciudad. Actividades como esta permiten compartir ese compromiso en un ambiente de celebración y participación ciudadana”, ha añadido.

Asociaciones y ciudadanía

Por su parte, la concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha destacado la buena respuesta de las asociaciones y de la ciudadanía tras el cambio de fecha, “desde el primer momento queríamos garantizar que esta jornada pudiera celebrarse en las mejores condiciones, porque sabemos que es uno de los actos más queridos y participativos de toda la programación. Aplazarla fue una decisión responsable ante las previsiones meteorológicas, y ahora podremos disfrutarla como merece”, ha explicado la concejala.

Chust también ha querido poner en valor el ambiente de convivencia que caracteriza esta cita, “las paellas de la Semana de la Dona son un ejemplo de cómo la igualdad también se construye desde la participación y el encuentro entre asociaciones, colectivos y vecinos. Es una jornada que combina reivindicación, solidaridad y celebración, y que cada año reúne a muchas personas en torno a un objetivo común: seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria”, ha concluido.

Con la celebración de esta jornada aplazada, el Ayuntamiento de Torrent completa la programación de la Semana de la Dona 2026, una iniciativa que durante varias semanas ha impulsado actividades culturales, educativas, sociales y participativas para visibilizar el papel de las mujeres y promover la igualdad en la ciudad.