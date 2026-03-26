El Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos abren los actos de la Semana Santa de Torrent

Traslados, procesiones, viacrucis y actos religiosos van a inundar las calles de Torrent en los próximo días con la Semana Santa, que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico. En estos días, la Junta Central de Hermandades de Semana Santa, junto a sus 18 hermandades y las diferentes parroquias del municipio, se encuentran inmersas en los prepartivos de una de las citas más esperadas del calendario local.

Los tambores, timbales y cornetas marcarán el pulso de la programación, como cada año. Tras la celebración del tradicional Pregón el pasado domingo 22 de marzo, que sirvió como punto de partida oficial a estas fiestas, la ciudad se adentra ahora en una intensa agenda de actos litúrgicos y culturales que congregarán a cientos de participantes y visitantes.

La próxima cita será el Viernes de Dolor, el 27 de marzo, una jornada de gran significado para la comunidad cristiana. A las 20:30 horas tendrá lugar la procesión en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Este día recuerda los siete dolores de la Virgen María en relación con la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, convirtiéndose en un momento de especial recogimiento y devoción. Además, el Viernes de Dolores marca simbólicamente el inicio de los actos litúrgicos que desembocan en la Semana Santa, siendo una fecha profundamente arraigada en la tradición religiosa.

Domingo de ramos

El fin de semana continuará con uno de los momentos más destacados: el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, cuando Torrent vivirá una de sus jornadas más multitudinarias. A las 9:00 horas, las 18 hermandades de la ciudad, junto a la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección 2026, Inmaculada Puchades Vallejo, acompañada por sus camareras Marta Furió y Alexa Company, se concentrarán en la Parroquia de San José.

Allí se celebrará la bendición de las palmas, dando inicio a dos procesiones simultáneas que recorrerán distintos itinerarios hasta confluir en la Parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión, donde se celebrará la Eucaristía.

El primer itinerario recorrerá la Avenida al Vedat, Elena Tamarit, Padre Méndez, Albocasser, Plaza Dominical, Toledo, Beato Andrés Ibernón, San Urbano, Barrio la Paloma y Avenida Padre Prudencio. En esta procesión participarán numerosas hermandades, entre ellas las de la Oración del Huerto, Divino Costado de Cristo, Crucifixión del Señor, Vera Cruz y Cristo Resucitado, Nuestra Señora de los Dolores, la Soledad y la Resurrección, Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz, Prendimiento de Jesús, Jesús Nazareno y Simón Cirineo, y Flagelación del Señor. Presidirán el cortejo los Hermanos Mayores y la Hermana Mayor Suprema del ejercicio 2026, Teresa Puchades Benavides.

Por su parte, el segundo itinerario discurrirá por la Avenida al Vedat, Garbí, Padre Méndez, Calvario y Avenida Padre Prudencio. En este recorrido participarán otras hermandades como Set Paraules i el Crist del Perdó, Descendimiento de la Cruz, Santa María del Testimonio y San Juan del Protesto, Negaciones de Pedro, Santo Sepulcro, Jesús ante el Sanedrín, Ecce-Homo, Jesús de Medinaceli y Santa Faz, que procesionará con el paso de la Entrada Triunfal de Jesús montado en un burro. Este itinerario estará presidido por el párroco de Monte-Sión y la Reina del Encuentro, Inmaculada Puchades.

Concierto de música sacra

Además de los actos procesionales, la música sacra tendrá un papel protagonista durante el fin de semana. El sábado 28 de marzo, a las 20:15 horas, la orquesta y coral polifónica de la Unió Musical de Torrent ofrecerá el XI Concierto de Música Sacra “Ciutat de Torrent” en la parroquia de Monte-Sión. Este evento, ya consolidado en la programación, representa una fusión perfecta entre espiritualidad, arte y cultura, y se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la música.

Con esta amplia y cuidada programación, Torrent reafirma su compromiso con la tradición y su identidad cultural, consolidándose como uno de los referentes de la Semana Santa valenciana. Una celebración que no solo destaca por su valor religioso, sino también por su capacidad para implicar a toda la ciudadanía y atraer cada vez a más visitantes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “la Semana Santa es una de las celebraciones más importantes de nuestra ciudad, en la que tradición, fe y cultura se unen para ofrecer una experiencia única. Invitamos a vecinos y vecinos de toda la Comunitat Valenciana a disfrutar de estos días en Torrent y a participar con respeto en todos los actos programados”.

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Hermandades, José Vicente Yago, ha querido poner en valor “el trabajo y la dedicación de todas las hermandades y parroquias, que hacen posible una programación de gran calidad, manteniendo vivas nuestras tradiciones y fortaleciendo el sentimiento de comunidad cristiana”.

Cabe recordar que la Semana Santa de Torrent está declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento que pone en valor su riqueza patrimonial, cultural y religiosa, y que la sitúa como una de las celebraciones más destacadas de la Comunitat Valenciana.