Albalat del Sorells declara dos días de luto oficial por el fallecimiento de Daniel Ruix, exalcalde

Albalat del Sorells decreta dos días de luto oficial por el fallecimiento, el 26 de marzo, del que fuera su primer alcalde de la democracia, Daniel Ruix, que ostentó la vara de mando durante 20 años, desde 1979 hasta 1999.

El Ayuntamiento también ha habilitado un libro de pésame en el patio del Palacio Condal, porque todas las personas que lo desean puedan escribir unas palabras de despedida y dejar constancia del aprecio y el recuerdo del pueblo. Después del velatorio en el tanatorio, el féretro será trasladado a las 16.30 horas al patio del Palacio, desde donde saldrá la comitiva para la celebración de la misa funeral y posterior entierro en el cementerio de la localidad.

Trayectoria política

Con solo 33 años encabezó la candidatura municipal de Unión de Centro Democrático (UCD) en las primeras elecciones del 3 de abril de 1979, consiguiendo la suya primera mayoría absoluta.

En los dos siguientes comicios, se presentó como Grupo Independiente, en las que revalidó con mayorías absolutas. Posteriormente, en 1991 y 1995, revalidó la alcaldía también como independiente con dos mayorías relativas, gobernante en coalición con el PSOE. En total, cinco mandatos consecutivos al frente del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells.

Cómo ha destacado el actual alcalde del municipio, Nicolau Josep Claramunt Ruiz: “Daniel Ruix Garcés fuiste alcalde de Albalat dels Sorells, tu pueblo, durante veinte años. Veinte años trabajando por tu vecindario, intentando mejorar el pueblo y la calidad de vida de las personas que vivimos aquí".

Logros en la alcaldía

Durante las dos décadas al frente del Ayuntamiento impulsó numerosas iniciativas y transformaciones urbanas que marcaron el desarrollo del municipio. Entre otras actuaciones, destaca el traslado del campo de fútbol histórico situado detrás del Castillo-Palacio de los Jureles al actual emplazamiento. En ese entorno también se ubicaron la sede de la Unión Musical y el primer centro médico auxiliar del municipio.

Durante sus mandatos se impulsaron también la construcción de la piscina municipal, la habilitación de un gimnasio municipal al antiguo matadero, así como varias operaciones de compra y derribo de casas para abrir nuevas calles y facilitar la expansión urbana del pueblo.

Ya hacia el final de su etapa como alcalde, consiguió que la administración autonómica construyera el nuevo colegio público CEIP El Castell, junto al nuevo campo de fútbol. También promovió la transformación del antiguo Ayuntamiento de la calle Doctor Valls —conocido también como la calle del Medio— en centro de jubilados con cafetería, así como la creación de nuevos espacios públicos como el parque Mestre Serrano y el parque del Cura Jover.

En su última legislatura se reformaron las aceras y la plaza Mayor del Castell, y se inició la construcción del espacio cultural y el anfiteatro de la calle Escuelas.

"Obtener la confianza del vecindario durante tanto de tiempo no es cuestión de suerte. La gente confió en ti por algún motivo, señal que trabajaste bien y que tú trabajo era el que quería el pueblo de Albalat”, ha señalado también el actual alcalde.

Trayectoria personal

Pero su dedicación en el pueblo no se limitó a la alcaldía. Agricultor de profesión, Daniel Ruix Garcés ejerció durante más de 35 años el cargo de síndic de Albalat dels Sorells en la Real Acequia de Moncada, una responsabilidad que siempre ejerció con proximidad y respeto hacia los labradores.

Además, mantuvo una participación activa en la vida social y festiva del municipio: fue clavario en varias fiestas municipales con su quinta, clavario de la fiesta de Sant Antoni desde su fundación y también cofrade y clavario dels Sants de la Pedra.

“Pero, por encima de tu cargo y de tu paso por el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, estás tú como persona: un hombre bueno y sencillo, labrador de tierra firme. Has estimado y has trabajado por tu pueblo, y el pueblo de Albalat dels Sorells tenemos que estarte agradecidos", explica Claramunt.

El actual alcalde ha querido también dirigir unas palabras a la familia: “Un fuerte abrazo a la familia. Os acompaño en el sentimiento. Podéis estar orgullosos de Daniel Ruix Garcés, alcalde de Albalat dels Sorells. Adiós, Daniel.”

El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells reconoce y agradece públicamente la dedicación y el servicio de Daniel a lo largo de toda una vida, así como la huella que deja en la historia reciente del municipio.