Alboraia aprueba una prórroga en la construcción del IES La Patacona, que se acabará a finales de mayo

El Ayuntamiento de Alboraia ha aprobado por unanimidad la prórroga del plazo de ejecución del nuevo IES La Patacona, que finalizará el 27 de mayo. El Equipo de Gobierno formado por PSPV-Compromís insta a Conselleria y ofrece su apoyo para tener diseñado ya el plan de montaje, y que esta prórroga no influya en que el instituto esté operativo el curso que viene. El motivo de la prórroga es que la compañía eléctrica distribuidora aún no ha dado las especificaciones a la constructora para finalizar la parte eléctrica.

En el pleno donde se aprobó esta medida, también se acordó un nuevo protocolo de actuación y coordinación técnica en materia de violencia de género, una hoja de ruta elaborada desde Servicios Sociales con la colaboración de todos los servicios implicados. Este protocolo recoge las experiencias aprendidas con el anterior y se adapta a la normativa actual, y se aprobó con los votos a favor de todos los concejales a excepción de la abstención de Vox.

La concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla, señaló que el objetivo es "garantizar la atención a las víctimas", y explicó que ha designado un equipo específico compuesto por una psicóloga, una trabajadora social y una asesora jurídica para poder atender a las víctimas sin que tengan que cambiar de profesional en cada parte del proceso.

Homenaje a "Luismi"

En el apartado de mociones se aprobaron dos mociones institucionales, que contaron con la unanimidad de toda la Corporación Municipal.

Por una parte, se aprobó la moción del grupo Esquerra Unida – Unides Podem, a propuesta por los familiares y amigos de Luis Miguel Ruiz, para homenajear a Luisito Pleurer "Luismi", un joven artista con gran arraigo en el pueblo, y que tristemente falleció el año pasado. Se iniciarán los trámites para homenajear a Luismi, estudiando las diferentes posibilidades que se ajusten al reglamento de honores.

Finalmente, se aprobó la moción presentada por el grupo Alboraya Actúa, para instar a la Conselleria de Sanitat a priorizar la coordinación entre farmacias, impulsar la figura del farmacéutico comunitario y la digitalización, y mejorar y ampliar la Asistencia Farmacéutica Domiciliaria, un servicio puesto en marcha en 2021.