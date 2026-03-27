El alcalde de Rafelbunyol celebra su 35 cumpleaños dando la bienvenida a su primer hijo

Fran López, alcalde de Rafelbunyol y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Nord, celebró este jueves 26 de marzo el mejor cumpleaños de sus 35 años de vida. Su pareja, sin duda, le dio un regalo inigualable: su primer hijo. Bosco López Moreno nació a las 9.40 horas, en el Hospital General de València, a través de cesárea. Nombre original, que solo poseen 120 personas en toda la provincia de Valencia. Su madre, Agar Moreno, está en perfectas condiciones según afirma el propio padre. "Quiero dar las gracias a toda el área de maternidad del Hospital General, por el gran trabajo que hacen y el buen tratamiento que hemos tenido en todo momento. Es un equipo increíble", confiesa.

La tarta no faltó. El ilusionadísimo Fran López pudo soplar las velas, como nunca había imaginado. En pijama hospitalario, dentro de una habitación de hospital y con su hijo en el brazo. Una imagen que él mismo ha publicado en su cuenta de instagram.

Horas antes, otro vídeo ya daba pistas sobre el inminente nacimiento. Fran López subía un vídeo a sus redes sociales despidiéndose, puesto que delega sus competencias tanto en la alcaldía como en la presidencia de la Mancomunitat de l'Horta Nord durante su baja paternal. Cristina Civera, alcaldesa de Museros asumirá la presidencia de la Mancomunitat de l'Horta Nord como vicepresidente primera, mientras que la vara de mando de Rafelbunyol la asumirá de forma provisional el teniente alcalde, Santi Bellver.

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"Hay etapas en la vida que lo cambian todo. Momentos que te hacen parar un segundo, mirar a tu alrededor y recordar qué es el que de verdad importa. Estos días empiezo una nueva etapa personal, de esas que te hacen vivir las cosas de otro modo y que te recuerdan por qué merece la pena todo el esfuerzo. El Ayuntamiento sigue con un equipo fuerte, preparado y con muchos proyectos en marcha y que están para venir. Porque si una cosa hemos demostrado estos años es que cuando trabajamos en equipo, Rafelbunyol no se para. Seguimos construyendo pueblo, con responsabilidad, con ilusión y con la mirada puesta en el futuro", señalaba él mismo.