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Benetússer destina 250.000 euros a la reposición de los escenarios de Semana Santa destruidos por la riada

El último pleno municipal aprobó una partida proveniente del remanente de tesorería para el encargo de la construcción de un nuevo Pretorio Romano para el popular Juicio a Pilato de cara a la Semana Santa de 2027

El Juicio a Pilato se presentó el año pasado sobre un escenario provisional.

El Juicio a Pilato se presentó el año pasado sobre un escenario provisional. / A.B.

Pilar Olaya

Pilar Olaya

El pleno del Ayuntamiento de Benetússer aprobó ayer una modificación de crédito para incluir en el presupuesto municipal de 2026 una partida de 250.000 euros, proveniente del remanente de tesorería, para la adquisición de nuevos escenarios para la celebración de la Semana Santa en la localidad.

El almacén muncipal en el que se guardaba el imponente pretorio romano que Benetússer lleva montando más de seis décadas en la plaza del Ayuntamiento para representar el Juicio de Jesús ante Pilatos cada Viernes Santo fue arrasado por la riada del 2024 dejando el decorado inservible.

Así quedó el pretorio romano tras la riada.

Así quedó el pretorio romano tras la riada. / A.B.

Declarada en 2010 Fiesta de Interés Turístico, la Semana Santa de Benetússer, que este año cumple su 77 aniversario, es el principal atractivo turístico del municipio y congrega cada edición a miles de visitantes llegados de diferentes puntos de la geografía valenciana e incluso de fuera de la Comunitat convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del calendario festivo local.

Nuestro principal atractivo turístico

La alcaldesa de Benetússer Eva Sanz ha querido destacar el esfuerzo del consistorio para que la Semana Santa benetusina “vuelva a lucir como se merece”. “Estamos ante una celebración que ha superado lo religioso para convertirse en una de las señas de indentidad más importantes de nuestro municipio y en nuestro principal atractivo turístico por lo que debíamos reaccionar para que el año que viene podamos disfrutar de la Semana Santa en todo su explendor”, ha explicado Sanz.

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Con el dinero aprovisionado en el presupuesto muncipal, el consistorio lanzará en las próximas semanas una licitación pública para que las empresas interesadas en la contrucción del nuevo escenario presenten sus propuestas.

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