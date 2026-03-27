"Burjassot, ayer y hoy" se presenta en sociedad

En un salón de plenos en el que no cabía ni un alfiler, ayer por la tarde se realizaba la presentación de la nueva publicación editada por el Ayuntamiento de Burjassot, "Burjassot, ayer y hoy", que, a través de cuidadas imágenes, hace un recorrido por el Burjassot de antaño, al que muestra con las fotografías de la época, comparando dichas fotografías con las imágenes actuales de los 100 ítems de que consta el libro.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, fue el encargado de iniciar la presentación agradeciendo el cuidado y exquisito trabajo realizado por Robert Blanes, Arturo Cervellera, Ángel López y Vicente Sanchis, autores del mismo, y, también, el apoyo de todas las personas y entidades que han cedido las imágenes que han hecho posible que esta nueva publicación ya haya salido a la luz.

La explicación

Tras sus palabras, fue Arturo Cervellera, en esta ocasión, el encargado de explicar cómo surgió la idea de crear esta obra que, tras dos años de trabajo, ya es una realidad en el municipio.

El alcalde García durante la presentación del libro "Burjassot, ayer y hoy" / A. B.

Además, hizo un breve repaso de las imágenes de que consta el libro para que el público asistente pudiera ubicar muchas de ellas, del Burjassot de antaño, en la realidad social de la actualidad.

Foto de familia

Para finalizar, una foto de grupo de los cuatro autores junto al alcalde cerró el acto y dejó ya, en la historia del municipio, esta nueva publicación que lleva a realizar una mirada al pasado con los ojos del presente y de lo que es actualmente Burjassot.