El Domingo de Ramos de 2026 marcará el inicio de la Semana Santa en Burjassot con bendiciones y procesiones

Burjassot está a punto de celebrar la Semana Santa 2026, con un completo programa de actos litúrgicos y procesionales que se desarrollarán en las parroquias del municipio y en los que participarán, como es tradición, las clavarías, cofradías, hermandades y fieles de la localidad.

La programación comenzará el viernes 27 de marzo en la Parroquia de San Miguel Arcángel con la eucaristía en honor a la Virgen de los Dolores, a las 19:30 horas, seguida de la primera procesión.

Domingo de Ramos

El domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, marcará el inicio de la Semana Santa con la bendición de palmas y ramos: a las 11:00 horas en San Juan de Ribera y en San Miguel Arcángel, con bendición en la ermita de San Roque y posterior procesión, y a las 11:30 horas en el Sagrado Corazón de Jesús, seguidas de la eucaristía.

El Triduo Pascual concentrará los actos principales. El Jueves Santo, 2 de abril, se celebrará la Cena del Señor a las 19:00 horas en San Juan de Ribera y San Miguel Arcángel, y a las 19:30 horas en el Sagrado Corazón de Jesús. A las 23:00 horas tendrá lugar la tradicional Procesión del Silencio desde la Ermita de San Roque.

El Viernes Santo

El Viernes Santo, 3 de abril, comenzará con el vía crucis, a las 8:00 horas, desde la Parroquia de San Miguel Arcángel y continuará con los santos oficios por la tarde. La jornada culminará con la Procesión del Santo Entierro, a las 20:30 horas.

El Sábado Santo, 4 de abril, se celebrará la Vigilia Pascual a partir de las 19:00 horas en las distintas parroquias, destacando la de San Miguel Arcángel a las 20:00 horas.

Domingo de Pascua

La Semana Santa finalizará el domingo 5 de abril, Domingo de Pascua, con el tradicional Encuentro entre la Virgen y Cristo resucitado a las 11:00 horas en la Plaza Emilio Castelar, tras la salida de la imagen desde la Ermita de San Roque a las 10:30 horas, y con las eucaristías del Domingo de Resurrección en las diferentes parroquias.

La clavaría del Encuentro de 2026 está conformada por Leyre Sahuquillo Andrés, como clavariesa mayor, junto con Inés Varea, Laura Luna, Noa Marí, Emma Vittoria Sorrentino, Rocío Elena Rovira, Marta Richarte, Alejandra Giner, Idaira Ibáñez, María Cabello e Inés Rodríguez.