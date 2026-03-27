La CHJ anuncia que se licitarán las obras del desvío del barranco de la Saleta de Aldaia antes de verano

Alcàsser ha acogido la primera sesión del grupo de trabajo de infraestructuras hidráulicas de la Comisión Mixta para la reconstrucción tras la dana, en el Centre Cultural Cristóbal Soler. Alcaldes y técnicos de municipios afectados, como el anfitrión, Alberto Primo, u otros como Pepe Almenar de Picanya, Guillermo Luján de Aldaia o Toni Saura de Alaquàs, han asistido a esta reunión que en un primer momento iba a estar presidida por la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, pero que al final no ha asistido. Sí lo ha hecho Raúl Mérida, comisionado de la Generalitat para la recuperación así como Vicente Domine, secretario autonómico de Infraestructuras. Tras una inauguración llevada a cabo por el alcalde de Alcàsser, ha sido el asesor adjunto a la presidencia del Organismo, Teodoro Estrela, el que ha llevado el peso de la reunión, y el que ha anunciado que se licitará las obras del desvío del barranco de la Saleta de Aldaia antes de verano, así como que pronto se publicará el decreto para adaptar los edificios a las inundaciones.

Este grupo, cuya creación fue acordada en la primera sesión de la comisión, permitirá avanzar de manera específica en la planificación,ejecución y seguimiento de las actuaciones vinculadas a la mejora y refuerzo de las infraestructuras hidráulicas, y cuenta con la participación de personal técnico del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana,de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Generalitat Valenciana, así como de representantes de los municipios afectados, garantizando así una coordinación directa entre administraciones y territorio.

Comisión Mixta en Alcàsser. / CHJ

Su puesta en marcha refuerza el compromiso conjunto de las administraciones para abordar, desde una perspectiva técnica y colaborativa, las actuaciones necesarias para reducir la vulnerabilidad frente a episodios extremos y mejorar la resiliencia del territorio.

Obras de emergencia

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el asesor adjunto a la presidencia del Organismo, Teodoro Estrela, ha sido el encargado de exponer las líneas principales del ‘Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana’, en el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico viene trabajando desde el pasado año.

Estrela ha realizado un repaso de las 17 actuaciones de emergencia que se están llevando a cabo en las distintas zonas afectadas, por valor de 220 millones de euros. Unos trabajos que, según ha señalado, ya están ejecutadas al 70% y que está previsto que finalice una lo largo del próximo mes de junio. Estas obras, además de reparar los daños en el dominio público hidráulico, han mejorado sustancialmente la capacidad de los cauces y la garantía de seguridad de las infraestructuras, mejorando así la protección del territorio ante nuevas avenidas.

Estrela ha destacado que todas estas actuaciones, así como las actuaciones previstas en el Plan, están respaldadas por los modelos hidráulicos y estudios hidrológicos realizados por el Cedex.

Comisión Mixta celebrada en Alcàsser. / CHJ

El técnico del Organismo de cuenca ha continuado detallando los últimos avances en diversos proyectos orientados a reducir el riesgo de inundaciones, tanto en la comarca de la Ribera como en l’Horta Sud.

Licitados dos proyectos en la Barxeta

En este sentido, ha señalado que ya se encuentran en proceso de licitación los dos primeros proyectos en el barranco de la Barxeta ,que mejorarán de forma significativa la protección de los municipios de Alzira y Carcaixent, y cuyas obras se prevé que puedan ser adjudicadas en las próximas semanas. Asimismo, ha afirmado que el proyecto de la Saleta continúa avanzando según lo previsto y que se espera que las obras puedan salir a licitación antes del verano.

Por otra parte, Estrela ha explicado los proyectos de creación de varias zonas de almacenamiento controlado (ZACs) en lugares estratégicos y precisos a lo largo de la cuenca para reducir los caudales a límites admisibles, así como el resto de proyectos previstos para el barranco del Poyo desde su cabecera a su desembocadura en el Parque Natural de la Albufera.

También se ha anunciado la pronta publicación del Real Decreto que impulsará medidas de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas, por valor de 60 millones de euros.

En total, las medidas incluidas en el Plan alcanzan una inversión de 1.300 millones de euros y supondrán una solución integral para toda la cuenca.

Asimismo, se ha dado cuenta de las obras que, al respecto, se han impulsado desde el Ministerio de Política Territorial a través del Comisionado, en un variado conjunto de medidas plenamente alineadas con las diseñadas por la Confederación.