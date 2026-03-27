Religión
La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Torrent celebra la Coronación Canónica de su imagen titular
La concesión de la Coronación Canónica a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por parte del arzobispo de Valencia es un hito histórico para la Hermandad y sus fieles, tras casi cien años de labor
La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, la Soledad y la Resurrección de Torrent tiene algo más que celebrar esta Semana Santa. Coincidiendo con el inicio de los actos religiosos, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent Vidal, ha concedido la Coronación Canónica de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, titular de esta hermandad y que se venera desde sus inicios en su capilla de la parroquia de Monte-Sión.
Desde la entidad, señalan que este reconocimiento supone "un hito histórico y para toda la comunidad de fieles y devotos, que durante generaciones han profesado una profunda veneración a la Santísima Virgen bajo la advocación de los Dolores". La concesión de la Coronación Canónica viene a refrendar la arraigada devoción popular, así como la intensa labor espiritual, pastoral y social desarrollada por la Hermandad a lo largo de sus casi cien años.
Celebración
En los próximos meses se dará a conocer el calendario de actos y cultos extraordinarios que se organizarán con motivo de esta significativa celebración, en la que se espera la participación de numerosos fieles, instituciones y hermandades.
El presidente de la Hermandad, José Antonio Silla Daudén, ha querido destacar la emoción de este momento, afirmando que “la concesión de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Dolores es un regalo inmenso para todos los hermanos y devotos. Es el reconocimiento a una fe viva, transmitida de generación en generación, y un impulso para seguir creciendo en nuestra misión de servicio a la Iglesia y a la sociedad”.
La Hermandad invita a todos los fieles a unirse en acción de gracias por esta gracia concedida, que marca un antes y un después en la historia de la entidad.
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