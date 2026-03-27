Huelga educativa el 31 de marzo: docentes de l'Horta Nord protestan contra la pérdida de poder adquisitivo y la falta de recursos

Los docentes de l'Horta Nord se han unido para tener más fuerza de cara a la huelga general educativa del 31 de mayo, donde se denuncia la precariedad laboral que sufre el sector educativo. Movem l'Horta Nord está formada por representantes de las asambleas de unos treinta centros educativos de toda la comarca, que pertenecen a las siguientes poblaciones: Museros, Massamagrell, Foios, Meliana, Albalat dels Sorells, Rafelbunyol, la Pobla de Farnals, Puçol, Albuixech, Tavernes Blanques, Moncada, Alboraia, Paterna, Burjassot, el Puig y Alfara del Patriarca. Este colectivo, así como el resto de asambleas comarcales que han surgido con cuyo objeto, pretende organizar la lucha docente por la defensa de la educación pública, de calidad y en valenciano. El principal objetivo, en el marco de las acciones, será hacer masiva la huelga del 31 de marzo.

Situación actual y reivindicaciones

"Conselleria, más allá de poner en valor nuestra profesión y dignificar las condiciones en que trabajamos y estudia nuestro alumnado, se ha dedicado a ponernos las cosas todavía más difíciles", reivindican. Según explican los integrantes, la situación diaria en las aulas es de sobrecarga de burocracia, algunos grupos por encima de treinta alumnos, tutoras sobrepasadas de trabajo y tutorías no remuneradas, profesorado con un total de 100 o más alumnos, situaciones psicológicas muy complejas entre los y las menores, alumnas con situaciones familiares delicadas, alumnado con necesidades especiales sin la atención requerida e infraestructuras que no cubren las necesidades más básicas ni se adaptan a la situación climática en que nos encontramos. "Como colectivo estamos sosteniendo los y las menores, que a veces tienen una situación muy delicada. Es indigno trabajar en esas condiciones y no vayamos a hacerlo", reiteran.

Otra "muestra del desprecio y la infravaloración" que sufre el colectivo docente es la pérdida de poder adquisitivo. Para Movem l'Horta Nord, "no es tolerable el hecho de haber perdido alrededor de un 20% de poder adquisitivo en los últimos 15 años". Como dato, aseguran que la Comunitat Valenciana se encuentra entre las autonomías con salarios docentes más bajos.

Por otro lado, también quieren hacer patente que estas decisiones de la autoridad en materia educativa no tienen unos motivos pedagógicos que las apoyan, "al contrario, muestran que hay, por su parte, una oposición consciente contra la educación pública". Como ejemplo, señalan la imposición de la nueva ley de “Libertad” educativa que, a pesar de la oposición del profesorado, ha conducido, como ya se había advertido, a la segregación en las aulas. "Además, ha contribuido a la marginación de nuestra lengua, en un momento histórico en que la heterogeneidad cultural no para de crecer en nuestra comarca. Esto supone un ataque tanto para los y las valencianohablantes como para las personas recién llegadas. No tenemos suficientes recursos para atender esta diversidad y, en vez de solucionar esta situación, Consellería se dedica a atacar más encara nuestra lengua. Otro ejemplo de esto ha sido la negación de la ciencia, tratando de eliminar del currículum las autorías catalanas, como si no existieron las variedades dialectales", apuntan.

Acciones

Aunque la acción principal será la huelga este 31 de marzo, Movem l'Horta Nord también ha llevado a cabo asambleas semanales en algunos de los centros así como asambleas de coordinación comarcales, concentraciones a la puerta de los centros educativos, se realizó una "globotá" por la defensa de la educación pública, una campaña de información para las familias, y los conocidos como "los jueves de verde", así como el reparto de lazos verdes por la educación pública", acompañado de cartelería y de una campaña a través de redes sociales creadas para difundir la realidad de las aulas. "Con todas estas acciones pretendemos crear conciencia de la realidad educativa que nos afecta a todos y todas. Andamos hacia la huelga educativa del 31 de marzo", concluyen.