Golpe a la Semana Santa de Torrent: Muere Toni Alemany, hermano del Santo Sepulcro

Golpe a la Semana Santa de Torrent en pleno Viernes de Dolor, fecha en la que se inician las celebraciones que recuerdan la Pasión y Muerte de Jesús. La Hermandad del Santo Sepulcro ha lamentado el fallecimiento de Toni Alemany, quien formara parte la hermandad durante toda su vida. Los restos mortales se velarán en el tanatorio Memora partir de las 18,00 h de este viernes y su entierro será el sábado a las 12,00 h en la Parroquia Monte Sión.

Desde el Santo Sepulcro recuerdan a Toni Alemany como "un ejemplo de entrega, compromiso y amor por nuestra Hermandad, participando activamente y formando parte de la Junta Directiva en los últimos años, donde su dedicación y buen hacer han dejado una huella imborrable entre todos nosotros".

Toni, ante el paso del Santo Sepulcro, ubicado en la parroquia de Monte Sión / L-EMV

Desde la hermandad, la más numerosa de la Semana Santa de Torrent, aseguran sentirse "profundamente dolidos por su pérdida personal, pero sostenidos por la esperanza que nos ofrece nuestra Fe en la Resurrección y la Vida Eterna, que en estos días de Semana Santa proclamaremos por las calles de nuestra ciudad".

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Todos los actos anulados

La hermandad también ha comunicado que con motivo del fallecimiento de Toni Alemany, han quedado anulados en señal de luto todos los actos programados para este viernes, entre ellos la La La asamblea general anual prevista para esta tarde.