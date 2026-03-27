El municipio de l'Horta Sud en el que se ha registrado un seísmo de 1,7 grados esta madrugada

El municipio de Sedaví, en la comarca de l'Horta Sud, ha registrado en esta pasada madrugada un pequeño seísmo de 1,7 grados de magnitud en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico ha tenido lugar a las 2:39 horas de esta madrugada al Noroeste del término municipal de Sedaví, con epicentro a 2 kilómetros de profundidad en el Cementerio General de Valencia.

Este seísmo, superior a 1,5 grados de magnitud, es el primero que se registra este año en una comarca de baja sismicidad, como es L´Horta Sud.

La estadística apunta que el seísmo de la pasada madrugada es el cuarto que se registra en la comarca, superior a 1,5 grados, desde el año 2022. Los últimos tuvieron lugar en Picassent (8 noviembre 2024), Picassent (7 abril 2025) y Silla (1 julio 2025).