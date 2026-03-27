Paiporta aprueba subvenciones para reparar ascensores dañados por la dana, priorizando a colectivos vulnerables

Las comunidades de propietarios de Paiporta afectadas por la dana podrán optar a subvenciones para la reparación de ascensores. El pleno cprobó por unanimidad la creación de una línea extraordinaria de ayudas municipales destinada a este fin, con el objetivo de garantizar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía. La moción, presentada por el PP, ha sido ampliada y mejorada con las enmiendas de PSPV y Compromís.

La iniciativa contempla la realización de un estudio previo para determinar el número de ascensores afectados y la cuantía necesaria para su reparación, así como el establecimiento de criterios claros para la concesión de las ayudas. Además, se priorizarán los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida y familias con menores.

También se prevé que sean subvencionables todas las actuaciones necesarias para restablecer el funcionamiento seguro de los ascensores, incluyendo reparaciones de elementos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y de seguridad derivados de los daños ocasionados por la dana.

Procedimiento ágil

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “esta línea de ayudas es una respuesta necesaria a una situación que afecta directamente al día a día de muchas familias de nuestro municipio”. Además, ha señalado que “desde el Ayuntamiento se han gestionado e impulsado numerosas ayudas y continuaremos trabajando para asegurar que la población cuente con todos los recursos necesarios”.

En este sentido, Ciscar ha concluido que “el Ayuntamiento busca dar soluciones reales a la ciudadanía, con medidas útiles y, siempre, con una gestión responsable de los recursos públicos”.

Así, el Consistorio pondrá en marcha un procedimiento de solicitud ágil y accesible, con el objetivo de facilitar la tramitación de las ayudas y garantizar una respuesta rápida a las personas afectadas, así como un seguimiento periódico de su ejecución.