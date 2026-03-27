Picanya realiza la prueba de carga sobre la pasarela Maria Cambrils como último paso antes de abrirla

Los vecinos y vecinas de Picanya ya ven la luz al final del túnel, mejor dicho de la pasarela, en este caso la de la calle Maria Cambrils. Este martes se han realizado la prueba de carga, un paso obligatorio antes de abrirla a peatones y ciclistas. Se trata de la primera pasarela reconstruida desde cero por el Ministerio tras el paso de la dana en Picanya. En la última visita realizada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a finales de febrero, se anunció que el paso estaría abierto en marzo. Quedan apenas cinco días para que llegue el mes de abril, y tanto consistorio como ministerio están apurando los plazos. Ya está colocado el vallado definitivo, mucho mas resiliente ante riadas que el anterior.

En la pasarela ya se distingue los dos colores para separar la vía peatonal de la ciclista. / A.P.

Hay que recordar que la imagen de como la riada se llevaba por delante esta pasarela fue el aviso de la tragedia que se estaba produciendo, y en la retina de todos se ha quedado como un símbolo de la dana del 29 de octubre de 2024. La estructura cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y una longitud de 82 metros con un ancho de la plataforma de cinco metros, que permitirá tener un carril bici y una zona de acera, que ya son perfectamente visibles. Una vez abierta se desmontará la pasarela militar construida de forma provisional sobre el cauce.

Sala infantil de la biblioteca renovada

A pesar de que ya estaba abierta de forma parcial, este próximo lunes 30 de marzo, la biblioteca vuelve a abrir con normalidad con la sala de infantil completamente renovada.

La sala infantil de la Biblioteca de Picanya reabre completamente renovada. / A.P.

Esta sala, y todo el primer piso, quedaron completamente destruidas por la dana. Además, la biblioteca, después de unas reparaciones iniciales, abrió reconvertida en escoleta infantil para dar respuesta a las familias después de la destrucción vivida en el edificio de la Calle Cortes Valencianas.

Ahora, a pesar de que todavía quedan reparaciones para hacer, como el ascensor y parte del mobiliario, y muchos libros para catalogar, la instalación abre ya todos sus espacios y vuelve a dar servicio de forma normal.