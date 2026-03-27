Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPuente MislataAlta velocidadIntoxicación bodaRestaurante El PozoUPV MercadonaTransporte gigafactoríaHuelga aeropuertoFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 ValenciaTransformación Torrent
instagramlinkedin

Picanya realiza la prueba de carga sobre la pasarela Maria Cambrils como último paso antes de abrirla

Con las barandillas ya colocadas, el Ministerio apura los plazos pues anunciaron que estaría en servicio en marzo

Prueba de carga en la pasarela de Picanya antes de abrirla

Prueba de carga en la pasarela de Picanya antes de abrirla

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Los vecinos y vecinas de Picanya ya ven la luz al final del túnel, mejor dicho de la pasarela, en este caso la de la calle Maria Cambrils. Este martes se han realizado la prueba de carga, un paso obligatorio antes de abrirla a peatones y ciclistas. Se trata de la primera pasarela reconstruida desde cero por el Ministerio tras el paso de la dana en Picanya. En la última visita realizada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a finales de febrero, se anunció que el paso estaría abierto en marzo. Quedan apenas cinco días para que llegue el mes de abril, y tanto consistorio como ministerio están apurando los plazos. Ya está colocado el vallado definitivo, mucho mas resiliente ante riadas que el anterior.

En la pasarela ya se distingue los dos colores para separar la vía peatonal de la ciclista.

En la pasarela ya se distingue los dos colores para separar la vía peatonal de la ciclista. / A.P.

Hay que recordar que la imagen de como la riada se llevaba por delante esta pasarela fue el aviso de la tragedia que se estaba produciendo, y en la retina de todos se ha quedado como un símbolo de la dana del 29 de octubre de 2024. La estructura cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y una longitud de 82 metros con un ancho de la plataforma de cinco metros, que permitirá tener un carril bici y una zona de acera, que ya son perfectamente visibles. Una vez abierta se desmontará la pasarela militar construida de forma provisional sobre el cauce.

Sala infantil de la biblioteca renovada

A pesar de que ya estaba abierta de forma parcial, este próximo lunes 30 de marzo, la biblioteca vuelve a abrir con normalidad con la sala de infantil completamente renovada.

La sala infantil de la Biblioteca de Picanya reabre completamente renovada.

La sala infantil de la Biblioteca de Picanya reabre completamente renovada. / A.P.

Esta sala, y todo el primer piso, quedaron completamente destruidas por la dana. Además, la biblioteca, después de unas reparaciones iniciales, abrió reconvertida en escoleta infantil para dar respuesta a las familias después de la destrucción vivida en el edificio de la Calle Cortes Valencianas.

Noticias relacionadas y más

Ahora, a pesar de que todavía quedan reparaciones para hacer, como el ascensor y parte del mobiliario, y muchos libros para catalogar, la instalación abre ya todos sus espacios y vuelve a dar servicio de forma normal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
  2. Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
  3. Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
  4. Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
  5. Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
  6. Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
  7. Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
  8. Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso

Demandan instalaciones dignas para un consultorio médico en Sagunt

Demandan instalaciones dignas para un consultorio médico en Sagunt

Inyección millonaria a una urbanización inacabada de Sagunt con más de 2.500 viviendas por construir

Inyección millonaria a una urbanización inacabada de Sagunt con más de 2.500 viviendas por construir

Morvedre tiene una importante cita con las matemáticas

Morvedre tiene una importante cita con las matemáticas

Un centro “decrépito”, con desprendimientos, goteras y fallos en suministros: así describen docentes y familias el IES Jaume de Alzira

Un centro “decrépito”, con desprendimientos, goteras y fallos en suministros: así describen docentes y familias el IES Jaume de Alzira

Los vecinos de la Ciudad de las Artes: "Vamos a por todas, no queremos festivales este verano"

Los vecinos de la Ciudad de las Artes: "Vamos a por todas, no queremos festivales este verano"

Arcadi España asume el Ministerio de Hacienda con el reto de revertir la infrafinanciación valenciana

Arcadi España asume el Ministerio de Hacienda con el reto de revertir la infrafinanciación valenciana

El Gobierno aprueba la reconstrucción integral de la calle San Agustín de Requena afectada por la dana

El Gobierno aprueba la reconstrucción integral de la calle San Agustín de Requena afectada por la dana

Así logró la pareja de Llorca su plaza en la Diputación de València: la "experiencia" le permitió superar a aspirantes con 18 años más de antigüedad

Así logró la pareja de Llorca su plaza en la Diputación de València: la "experiencia" le permitió superar a aspirantes con 18 años más de antigüedad
Tracking Pixel Contents