La Pobla de Farnals adjudica por 4,98 millones de euros las obras de su Auditorio municipal

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals aprobó ayer en pleno ordinario la adjudicación del contrato de obras del futuro Auditorio Municipal a la empresa Doalco SA por un importe total de 4.980.000 euros, IVA incluido, dando así un paso decisivo para hacer realidad una de las actuaciones más ambiciosas y esperadas de los últimos años en el ámbito cultural del municipio.

La obra cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y su inicio está previsto para el próximo mes de junio, por lo que, si se cumplen los plazos previstos, el nuevo equipamiento cultural podría estar concluido en diciembre de 2027.

Vista del solar donde se ubicará el futuro auditorio de La Pobla de Farnals. / A.P.F.

A la licitación concurrieron tres empresas y, tras la valoración realizada por la mesa de contratación, la oferta de Doalco SA fue la seleccionada al cumplir las condiciones exigidas y plantear además mejoras sobre el proyecto inicial.

Desde 2016

El alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca, ha subrayado que “la adjudicación del auditorio municipal es una noticia muy importante para el municipio, porque culmina un trabajo iniciado en 2016 y convierte años de planificación y gestión en una realidad que por fin empieza a materializarse”. Palaca ha remarcado además que el Ayuntamiento “da con esta adjudicación un paso clave para dotar a los vecinos de un espacio cultural de referencia, pensado para responder a las necesidades actuales y futuras de La Pobla de Farnals”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Dolors Fontestad, ha destacado que “la actividad cultural de La Pobla de Farnals no ha dejado de crecer en los últimos años, y el futuro auditorio permitirá darle un nuevo impulso con un espacio más amplio, accesible y preparado para seguir avanzando”. La concejala ha subrayado además que el nuevo equipamiento abrirá nuevas posibilidades para la programación municipal y dará una mejor respuesta al dinamismo cultural, social y educativo, así como a la actividad que desarrollan asociaciones, agrupaciones musicales y otras entidades locales.

Recreación del nuevo auditorio. / A.P.F.

El proyecto del Auditorio Municipal, redactado por Sanchis Olivares Arquitectos, fue aprobado junto a su financiación en octubre de 2025. Entonces, el pleno dio luz verde también a la concertación de un préstamo de cinco millones de euros para hacer viable una actuación estratégica para el presente y el futuro del municipio.

La adjudicación aprobada ayer salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, y la abstención de los grupos municipales PP y VOX.

Con este acuerdo, La Pobla de Farnals encara ya la fase definitiva para el arranque de unas obras que supondrán un antes y un después en la oferta y la vida cultural del municipio.