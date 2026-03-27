Semana Santa en Torrent: un despliegue de seguridad con más de 500 servicios de Policía Local y vigilancia aérea con drones

Más de 500 servicios de Policía Local, unidades especializadas y un dron de vigilancia velarán por la seguridad durante los principales actos de la Semana Santa en Torrent. Además, los agentes estarán en coordinación con emergencias y con el resto Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para que todo discurra con normalidad.

Este es el dispositivo especial, que estará activo durante los días de mayor afluencia de actos procesionales y concentraciones de público, que el Ayuntamiento ha preparado para una de las manifestaciones religiosas, culturales y tradicionales más importantes de la ciudad y que congrega a miles de vecinos y visitantes en las calles, además de las 18 hermandades que participan en los actos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de este dispositivo especial para proteger una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, “la Semana Santa de Torrent es una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad y un patrimonio cultural y religioso que reúne cada año a miles de personas. Desde el Ayuntamiento trabajamos para que todos los actos se desarrollen con la máxima seguridad, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestras procesiones con tranquilidad y respeto”.

Más de 500 servicios de Policía Local

El dispositivo especial de seguridad contempla el despliegue de 536 servicios de Policía Local entre el 29 de marzo y el 5 de abril, reforzando especialmente la presencia policial en las jornadas con mayor concentración de público y durante los actos más multitudinarios del calendario procesional.

Los agentes se encargarán de tareas de seguridad ciudadana, regulación del tráfico, control de accesos, vigilancia de recorridos procesionales y asistencia a los participantes y asistentes. El operativo contará además con medios especializados, con una unidad de vigilancia aérea, mediante el uso de drones para supervisar en tiempo real las zonas con mayor concentración de personas y la unidad canina K9, destinada a labores de prevención, detección y disuasión en los espacios de mayor afluencia de público.

Este despliegue permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y reforzar la vigilancia preventiva durante los principales actos de la Semana Santa.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha subrayado el trabajo de planificación realizado por los servicios municipales, “la Policía Local de Torrent ha preparado un dispositivo amplio y coordinado para garantizar que todos los actos de la Semana Santa se desarrollen con normalidad. Nuestro objetivo es reforzar la prevención, mejorar la vigilancia y ofrecer tranquilidad tanto a quienes participan en las procesiones como a los vecinos que se acercan a disfrutar de esta tradición”.

Coordinación con emergencias y control de la movilidad

El dispositivo estará coordinado desde la sala de comunicaciones CISEM de la Policía Local, que mantendrá contacto permanente con el Centro de Coordinación de Emergencias, Protección Civil, los servicios sanitarios y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además de la presencia policial, se establecerán diversas medidas de regulación del tráfico y control de la movilidad para garantizar la seguridad de los asistentes, con cortes totales o parciales de tráfico en las calles por las que transcurren las procesiones, además de perímetros de seguridad en los principales puntos de concentración de público como la Plaza Mayor, Plaza Obispo Benlloch o la Plaza de la Iglesia.

Además, habrá itinerarios alternativos señalizados para facilitar la circulación de vehículos y se reforzará la señalización y presencia de agentes reguladores en los accesos y zonas de mayor afluencia. Estas medidas permitirán compatibilizar la celebración de los actos con la movilidad urbana y garantizar la seguridad peatonal durante el paso de las procesiones.

La Policía Local vigilará el desarrollo de los actos más multitudinarios. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana

Desde la Policía Local se hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con el correcto desarrollo de los actos, respetando las indicaciones de los agentes, atendiendo la señalización temporal y manteniendo una actitud cívica durante las procesiones.

Entre las recomendaciones principales se encuentra planificar con antelación los desplazamientos, mantener supervisados a los menores en las zonas con mayor concentración de público y avisar a los servicios de emergencia ante cualquier incidencia a través del 112, del 092 (Policía Local) o del 091 (Policía Nacional).

El comisario jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez ha destacado el compromiso del cuerpo para garantizar la seguridad durante todas las celebraciones, “la Policía Local de Torrent realizará un importante esfuerzo operativo durante estos días para que todos los actos se desarrollen con normalidad. Nuestro objetivo es anticiparnos a cualquier incidencia, reforzar la vigilancia en los puntos de mayor afluencia y trabajar coordinadamente con Protección Civil y resto de servicios de emergencia y fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes”.

Seguridad para preservar una tradición

El Ayuntamiento de Torrent ha reiterado su compromiso con la seguridad y la buena organización de una celebración que forma parte del patrimonio cultural y religioso de la ciudad.

La alcaldesa ha querido también agradecer la colaboración de las hermandades, de los servicios municipales y de todos los cuerpos de seguridad implicados en el operativo, “la Semana Santa de Torrent es un ejemplo de tradición, participación y convivencia. Gracias al trabajo conjunto de las Hermandades, los servicios municipales y los cuerpos de seguridad, nuestra ciudad podrá volver a vivir estos días con orgullo, respeto y plena seguridad”.