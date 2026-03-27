Torrent celebra con éxito la jornada de convivencia de la Semana de la Dona 2026 con más de mil participantes

Torrent ha celebrado hoy con gran participación ciudadana la jornada de convivencia de la Semana de la Dona 2026, una cita que había sido aplazada semanas atrás debido a los avisos meteorológicos por lluvia y que finalmente se ha desarrollado con un ambiente festivo, participativo y reivindicativo en el Ágora del Parc Central, que ha contado con la asistencia de la alcaldesa Amparo Folgado, la concejala de Mujer y responsable de Casa de la Dona, Amparo Chust, junto a miembros del equipo de gobierno y del consistorio.

Más de mil personas han participado a lo largo de la jornada en las distintas actividades programadas, que han incluido la marcha reivindicativa por la igualdad acompañada por la batucada de ADISTO, la tradicional jornada de paellas solidarias, música en directo y el disparo de una gran mascletà en honor a la mujer, poniendo el broche final a una jornada que ha reunido a asociaciones, colectivos y vecinos de la ciudad.

Paellas solidarias y música en directo para compartir una jornada festiva

Uno de los momentos centrales del día ha sido la jornada de paellas solidarias, que ha vuelto a convertir el Ágora del Parc Central en un espacio de encuentro entre asociaciones y ciudadanía.

Los tickets solidarios, con un precio simbólico de 3 euros, han permitido recaudar 2.600 euros, que se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), reforzando el carácter solidario de esta actividad.

Momento de encendido de la mascletà. / A. T.

Durante la comida, el ambiente festivo ha estado amenizado por el dúo Brillantina, que ha ofrecido música en directo con un repertorio variado que ha incluido pasodobles, chachachás, temas populares y canciones llenas de ritmo, que han hecho bailar y disfrutar a los asistentes durante toda la jornada en un ambiente marcado por las risas, la convivencia y la participación.

Una mascletà en honor a la mujer

Tras la comida, la jornada ha culminado con uno de los momentos más esperados: el disparo de la gran mascletà en honor a la mujer, que ha congregado a numerosos vecinos en el entorno del Parc Central.

El espectáculo pirotécnico ha sido disparado por Pirotecnia Aitana, de Bélgida, cuya responsable es Isabel Benavente, en un gesto que también ha querido visibilizar el papel de la mujer en sectores tradicionalmente masculinizados como el de la pirotecnia.

Recaudación solidaria a beneficio de la Junta Local contra el Cáncer. / A. T.

El disparo ha contado con la presencia de las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán y sus Cortes de Hionor, que quisieron sumarse a esta jornada de convivencia y celebración.

Una jornada que recupera uno de los actos más participativos

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado muy positivamente la gran participación registrada durante la jornada, “hoy Torrent ha vuelto a demostrar que cuando se trata de convivir, compartir y reivindicar la igualdad, nuestra ciudad responde siempre con una gran participación. Esta jornada de paellas y convivencia es uno de los actos más queridos de la Semana de la Dona y nos alegra enormemente haber podido celebrarla finalmente con tanta gente disfrutando y participando”, ha señalado la alcaldesa.

Folgado también ha destacado el carácter solidario y social del evento, “además de ser una jornada festiva y participativa, también tiene un importante componente solidario. La recaudación destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer demuestra una vez más el compromiso y la sensibilidad de los vecinos de Torrent con las causas sociales”, ha añadido.

Por su parte, la concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha subrayado el ambiente de convivencia que se ha vivido durante toda la jornada, “las paellas de la Semana de la Dona son un símbolo de encuentro entre asociaciones, colectivos y vecinos. Es una jornada que mezcla reivindicación, solidaridad y celebración, y que cada año reúne a cientos de personas en torno a los valores de igualdad y convivencia”, ha explicado la concejala.

Chust también ha querido agradecer la implicación de todas las personas que han hecho posible la celebración del evento, “queremos agradecer la participación de todas las asociaciones, voluntarios, patrocinadores y vecinos que han contribuido a que esta jornada haya sido un éxito. Después del aplazamiento por motivos meteorológicos, hoy hemos podido disfrutar de la jornada como merece: con participación, música, convivencia y mucha alegría”, ha concluido.

Con la celebración de esta jornada, el Ayuntamiento de Torrent culmina los actos de convivencia de la Semana de la Dona 2026, una programación impulsada desde la Casa de la Dona que durante varias semanas ha promovido actividades culturales, educativas, sociales y participativas para visibilizar el papel de las mujeres y seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria.