Torrent vive su Semana Santa, Fiesta de Interés Turístico Autonómico

Torrent se sumerge en una de sus celebraciones más arraigadas y multitudinarias. La Semana Santa torrentina, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, reúne cada año a miles de vecinos y visitantes en torno a una programación que combina tradición, fervor y patrimonio cultural. Con 18 hermandades y cerca de 5.000 cofrades, las calles del municipio se convierten durante estos días en un escenario vivo de fe con procesiones, traslados, encuentros y viacrucis.

Tras el Domingo de Ramos, el Lunes Santo marca el inicio de una intensa agenda de actos tras el primer gran día del calendario litúrgico. Durante la jornada, diferentes hermandades protagonizan ejercicios de Vía Crucis en distintos puntos de la ciudad, como los organizados por la Hermandad de Jesús de Medinaceli, la parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión o la Hermandad de la Flagelación del Señor. La noche se completa con diversos traslados procesionales, como el del paso de la Santa Cena o el de las Negaciones de Pedro, que recorren enclaves emblemáticos de Torrent acompañados por música y recogimiento.

J.C.

La actividad continuará el Martes Santo con actos tan significativos como la estación de penitencia del Quinto Dolor en la Plaza Mayor o la procesión penitencial El Crist del Perdó, además de numerosos traslados de pasos que llenarán las calles de solemnidad. El Miércoles Santo, los encuentros y procesiones adquieren un carácter especialmente simbólico, destacando la procesión de las antorchas de las Negaciones de Pedro, el Traslado de Jesús de Medinaceli o los Encuentros de la Verónica y las Tres Caídas, unos de los momentos más esperados por los fieles.

El Jueves Santo llegará marcado por la solemnidad de la procesión del Silencio y del Perdón, junto a otros traslados procesionales y actos de oración que preparan a la ciudad para el momento culminante del Viernes Santo. Ese día tendrá lugar uno de los actos más multitudinarios y sobrecogedores: la Procesión General del Santo Entierro a las 20 horas, en la que participan todas las hermandades con sus pasos, recorriendo conjuntamente las calles de Torrent en una manifestación única de devoción y tradición.

Además, la jornada del Viernes Santo incluye momentos tan emblemáticos como el Encuentro Doloroso entre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores o la Trencà de l’hora, donde el sonido de los tambores rompe el silencio como señal de duelo por la muerte de Cristo.

Emocionante Encuentro Doloroso de Nuestra Señora de los Dolores con Jesús Nazareno en Torrent / A.T.

Sin embargo, tras el recogimiento y la solemnidad de toda la semana, Torrent se transforma por completo en la mañana del Domingo de Resurrección. El denominado Encuentro Glorioso se convierte en el acto más multitudinario y alegre. En la Plaza Mayor, miles de personas se congregan para presenciar el momento en el que la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección, que este año encarna Inmaculada Puchades Vallejo, acompañada por sus camareras Marta Furió y Alexa Company, anuncia la Resurrección de Cristo.

Es entonces cuando se produce uno de los instantes más simbólicos y emocionantes: la apertura de la tradicional Carxofa, que deja caer miles de aleluyas sobre la plaza, mientras los cofrades se retiran el capirote con el que han desfilado durante toda la semana.

Isabel Olmos

La alcaldesa Amparo Folgado anima a vecinos y visitantes a participar en esta celebración: «La Semana Santa de Torrent es una expresión única de nuestras tradiciones y de la implicación de miles de personas. Invitamos a todos a vivirla, a recorrer nuestras calles y a compartir con nosotros estos días tan especiales, que combinan devoción, cultura y convivencia».