Catarroja reconstruirá calles y red de saneamiento tras la dana con una inversión de casi 90 millones

La dana dejó en Catarroja un grave deterioro en la infraestructura viaria, con importantes daños tanto en la superficie como en el subsuelo de la gran mayoría de sus calles. El episodio provocó la rotura y el desprendimiento del pavimento causados por el arrastre de materiales, que se agravaron con las labores de limpieza posteriores realizadas con maquinaria pesada. Además, la filtración de agua en el terreno provocó la pérdida de capas del firme, originando socavones y comprometiendo la estabilidad de la red viaria.

En el subsuelo, la dana también provocó importantes afecciones a la red de saneamiento. El arrastre de lodos hacia el alcantarillado saturó los sistemas de evacuación y drenaje, generando obstrucciones y daños de consideración en la infraestructura.

El Ayuntamiento ha cifrado el coste de reasfaltado de gran parte de las calles del municipio en cerca de 18 millones, con más de 190.000 metros cuadrados de viales afectados, a los que se sumarán otros 71,1 millones para reparaciones de la red de saneamiento, mejorando la capacidad del sistema para absorber picos de demanda hidráulica, reducir puntos de fallo y minimizar tiempos de recuperación.

“Ambos proyectos se justificarán por separado, pero se ejecutarán de forma paralela”, ha explicado la alcaldesa, Lorena Silvent, con la reurbanización integral de los viales por barrios. La suma de estas inversiones asciende a casi 90 millones de euros, aunque la renovación de la res de saneamiento forma parte de la Agenda Urbana, y la mejora de las infraestructuras viarias está subvencionada con los fondos del Gobierno para la reconstrucción.

Actuaciones de emergencia

Mientras se define la actuación global, el Ayuntamiento ya ha intervenido de emergencia en algunos puntos prioritarios para paliar los daños más graves en el subsuelo. Respecto al alcantarillado se ha actuado en los puntos más críticos, tanto del núcleo urbano como del polígono del Bony, con fondos propios.

Así, la actuación ha resuelto los problemas de una treintena de calles en una seguda fase, con un presupuesto de 5,7 millones, que también contempla las calles Chapa, cuya reurbanización se recepcionó un día antes de la dana, y Antonio Carpio, así como el Camí de les Corregudes.

En estas zonas concretas se han reparado los colectores y se ha parcheado el firme, en espera de realizar una actuación completa y uniforme.

Comité de obras

Para la elaboración de la memoria técnica, que ya está en manos de la empresa pública Tragsatec, el consistorio ha constituido un comité de obras en el que participan el Ayuntamiento, empresas suministradoras y agentes sociales, con el objetivo de coordinar de forma simultánea la renovación de la red de saneamiento junto a los trabajos en la calzada, que contempla también la reconstrucción de aceras y la señalización horizontal.

Las obras en el alcantarillado. / Redacción Levante-EMV / A. C.

El grueso de la intervención se desarrollará en dos fases diferenciadas: una centrada en el casco urbano, por barrios, y otra en el área industrial. En este último ámbito, según ha detallado la alcaldesa, la actuación se ejecutará de manera unitaria. “Hemos contactado con los empresarios para trasladarles los plazos previstos y facilitar su planificación, especialmente en un entorno con numerosas empresas logísticas que podrían necesitar reorganizar su actividad”, ha señalado Silvent. "Esta actuación no solo supone poder pasar página a la tragedia, sino que además tiene su repercusión en la seguridad vial", añade.

Sustitución de semáforos

Casi un año y medio después del episodio de dana, persiste además la ausencia de semáforos en algunos puntos donde anteriormente sí existían. La alcaldesa ha explicado que esta situación se debe a que “las canalizaciones subterráneas continúan gravemente dañadas”, una problemática que se abordará dentro del mismo proyecto de asfaltado y renovación del saneamiento.

En los casos en los que no se prevé la reposición de los semáforos, la decisión responde a un informe de la Policía Local, que determina su sustitución por otras medidas de seguridad vial, como señalización vertical, pasos de peatones o reductores de velocidad. No obstante, algunos de estos dispositivos sí serán reinstalados una vez se complete la reurbanización de las calles.