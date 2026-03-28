Felipe de la Fuente, nuevo concejal de Quart Entre Totes: "Me preocupa entender el por qué del auge de la ultraderecha en Quart de Poblet"

Felipe de la Fuente tomará posesión del acta de concejal de Quart Entre Totes en el Ayuntamiento de Quart de Poblet en el pleno de marzo, el próximo martes. Lo hará en sustitución de su compañera Vanessa Quintanilla, que ha dejado el cargo por motivos personales. Ejercerá como portavoz en esta formación de izquierdas.

De la Fuente tiene 41 años, es farmacéutico y en mayo será facultativo especialista en laboratorio clínico, está a 3 asignaturas más el trabajo de final de grado para acabar la carrera de Ciencias Políticas y se encuentra realizando estudios de doctorado en Biomedicina y Farmacia.

¿Como representante de una formación de izquierdas y progresistas, qué piensa usted que puede aportar a la corporación municipal?

Aunque suene a topicazo, trabajo y vocación de servicio. Mi vida profesional está enfocada como profesional sanitario más que como político y me tomo la concejalía como una actividad muy seria, en representación de las vecinas y vecinos de Quart de Poblet. No como un carguito para estar ahí por estar, llevarte un dinerito y hasta el siguiente pleno. Y esto implica transmitir cercanía. Me gustaría que la gente del municipio vea en mi figura a alguien a quien interpelar, preguntar, solicitar amparo, consultar dudas, exponer problemas y poder llevar esto a la corporación municipal para buscar soluciones.

¿Cuáles serán sus ejes estratégicos en su labor en el ayuntamiento: vivienda, servicios sociales, juventud?

Nuestros ejes estratégicos deben ir enfocados a los problemas de la vida cotidiana de la gente. Es cierto que un ayuntamiento tiene competencias limitadas, pero puede aplicar muchas políticas que solventen los problemas citados en la pregunta y también muchos otros. Además, todos están interconectados. El problema del acceso a la vivienda es de los asuntos más preocupantes del país y ya presentamos propuestas al respecto. Y este problema converge con la gente joven que no puede emanciparse, también repercute en más atenciones de servicios sociales por no poder hacer frente a facturas o a llenar la cesta de la compra, etc. Llevaremos propuestas potentes que un ayuntamiento sí que podrá acometer (no serán brindis al sol ni pedir a entidades superiores, para eludir responsabilidades, para que queden en nada) en materia de vivienda, de soledad no deseada, clima, juventud, etc., y esperemos que salgan adelante.

¿Le preocupa el auge de la ultraderecha en Quart de Poblet? ¿Especialmente entre los jóvenes y la clase trabajadora?

Me preocupa. Claro que me preocupa. Pero me preocupa más el tratar de entender el por qué. Y es que si algo ha sabido muy bien hacer la extrema derecha es apelar a las emociones y plantear soluciones fáciles a problemas complejos. Y me preocupa más el qué hemos hecho o dejado de hacer desde la izquierda para frenar esto. Yo tengo una hipótesis al respecto:

Tengo una hija de poco más de dos años. Un día, como todo padre alguna vez, tuve que acudir a las 5:30 de la mañana a comprar paracetamol por un proceso febril a una farmacia de guardia. A esa hora ya había algún bar abierto con algunos trabajadores tomando café antes de ir al tajo.. Me preguntaba ¿Cómo vamos a llegar a esa gente hablándoles de carriles bici y la tercera república si no pueden pagar el alquiler o les dan 6 meses para ir a la cita del especialista? ¿El carril bici y la tercera república son objetivos prioritarios? Yo creo que no. Y mientras la izquierda universitaria con la vida resuelta habla de carriles bici, el trabajador llega justo a final de mes y la extrema derecha le propone soluciones (que no lo son) fáciles de entender. Creo que desde la izquierda hemos de volver a conectar con las prioridades de la clase trabajadora. Es un deber que tenemos. Quizá así, recuperemos a la gente joven y a la clase trabajadora a la que no le estamos dando soluciones. Lo malo es que la extrema derecha tampoco se las da, pero son más efectistas. Además, existe un componente de falsa rebeldía en abrazar ciertas posturas políticas que les hace falsamente atractivas.

¿Ante el aumento de precios de la vivienda en Quart qué recetas propone?

Desde Quart entre Totes ya propusimos la creación de una empresa municipal de vivienda que pudiera adquirir inmuebles para que fueran de titularidad pública. PSOE y Compromís votaron en contra y crearon la “Oficina de la Vivienda” que viene a aportar la misma información que da un gestor inmobiliario, que solo abre dos días a la semana y cuyo rendimiento está por ver. Un ayuntamiento tiene la capacidad de adquirir viviendas y ponerlas en alquiler social y por ello seguiremos peleando.

¿Si el gobierno municipal de PSPV-PSOE y Compromís requiere de su apoyo, está dispuesto a dárselo en cuestiones puntuales?

El gobierno del PSPV-PSOE y Compromís tendrán el voto a favor de Quart entre Totes en todas aquellas propuestas que consideremos, desde una perspectiva progresista, que son buenas para nuestras vecinas y vecinos.

Pensando en 2027, ¿se ve como candidato en las elecciones municipales de Quart Entre Totes o de la marca que pueda aglutinar a la izquierda de la izquierda del PSOE?

En primer lugar, no me gusta el concepto de “la izquierda a la izquierda del PSOE”. Eso parte de una premisa, a mi juicio y como casi politólogo cada vez más equivocada, de catalogar al PSOE como un partido de centro izquierda cuando muchas de sus medidas: privatizar el agua, externalizar la piscina municipal de verano, no tener escoletas infantiles públicas, negarse a una empresa municipal de vivienda… son más propias de la derecha que de alguien que defiende los intereses de la clase trabajadora.

Dicho esto, Quart entre Totes nació como un proyecto de confluencia sin egos, sin cupos en listas y de carácter puramente municipalista y local. Sin ninguna duda así será en 2027 y Quart entre Totes volverá a presentarse a las elecciones. Si soy yo o no lo decidiremos de forma consensuada entre quienes formamos parte del proyecto (aprovecho para invitar a cualquier persona que quiera participar a que nos conozca), así que ya se verá llegado el momento.

¿Cómo está viendo el conflicto que está viviendo el PSOE local con su alcaldesa y su grupo municipal?

Como comprenderá, tengo que respetar y ser prudente con los procesos internos de otros partidos, aunque no creo que airear sus disputas sea bueno para ellos. A modo de resumen sólo mencionar al político alemán Konrad Adenauer y su cita sobre los compañeros de partido, para quien quiera buscarla.

Hay movimientos en España para tratar de crear una candidatura única de izquierdas que pudiera aglutinar a Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Esquerra Republicana… ¿ve posible trasladar ese intento a una candidatura local en Quart o incluso para toda la Comunitat Valenciana?

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Esa candidatura de unidad de la izquierda ya existe en Quart desde 2023 y es Quart entre Totes. A mí me gustaría que nuestro modelo se exportase fuera: un modelo sin egos, sin cupos y donde todo el mundo trabaja por un proyecto común. No comparto las tesis de Gabriel Rufián sobre la unidad. No se me entienda mal, presentar varios partidos que dicen lo mismo diluye el voto y eso resta, pero la unidad sin un proyecto común (y enlazo sobre lo que digo en su pregunta sobre el auge de la ultraderecha), la unidad sin un mensaje disruptivo y que cale en las personas de clase trabajadora, no servirá. La unidad sola no ganará elecciones, hace falta algo más, como que la gente vea en ese proyecto algo más que una sopa de siglas con las mismas caras que llevan sin hacer casi nada años. El ejemplo más claro de lo que digo es Sumar. Quart entre Totes, humildemente y a nivel local, pretende ser la unidad útil.