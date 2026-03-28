Una nueva avería en el paso a nivel de Alfafar provoca retrasos en los cercanías de más de 30 minutos

Nueva pesadilla para los usuarios de la línea de Cercanías C1 Gandia- Valencia y C2 Xàtiva- Valencia, y viceversa. Desde las 7.30 horas de la mañana ADIF ha anunciado que se producen retrasos en los trenes debido a una incidencia en el paso a nivel de Alfafar-Sedaví. Los técnicos de ADIF trabajan en la zona para reparar la avería.

El primer comunicado llegaba. alas 6.37: "Tren con salida prevista de Gandia a las 6.37 h viaja con 29 minutos de retraso debido a una incidencia en el paso a nivel de Alfafar".

Ya son tres veces en cinco días. A principios de semana fue la avería de un mercancías el que provocó que por dos días consecutivos , los comboyes tuvieran que esperar en la estación incluso una hora hasta que se retirar el tren averiado.

Ahora, han sido la averías de las barreras del paso a nivel. Algo bastante frecuente. Los vehículos pasan cuando se están cerrando las barreras, golpean y se averían manteniéndose de forma permanente en posición abierta, lo que provoca un gran problema de seguridad.

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Eso obliga a que los trenes tengan que reducir velocidad o incluso parar cuando llegan al paso y también que el Ayuntamiento de Alfafar tenga que mandar una patrulla de la Policía Local para vigilar y controlar el paso de peatones y vehículos. Algo que ya ha denunciado el alcalde ajuan Ramón Adsuara, quien quiere que ADIF asuma el coste del operativo extraordinario.