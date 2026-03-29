Torrent da la bienvenida a la Semana Santa con el Domingo de Ramos

La bendición de las palmas y la solemne procesión del Domingo de Ramos han marcado este domingo el inicio de una de las celebraciones más especiales de Torrent como es la Semana Santa. A este acto no podía faltar la Reina del Encuentro, Inmaculada Puchades, acompañada por sus camareras, Marta Furió Gómez y Alexa Company Aragonés. Junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, se concentraron en la parroquia de San José, para benedecir sus palmas y de ahí se iniciaron con as 18 hermandades dos procesiones simultáneas que recorrieron distintos itinerarios hasta confluir en la Parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión, donde se celebró la Eucaristía.

Bendición de las palmas. / A.T.

Con este emotivo acto, arranca una programación que reúne más de 50 eventos religiosos y culturales, en el marco de una fiesta reconocida como de Interés Turístico Autonómico.

Viernes de dolores

El viernes último antes de Viernes Santo, como es tradición, se celebró la procesión del Viernes de Dolores, que recorrió las calles de Torrent desde la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, como preludio del Domingo de Ramos, con la imagen de la Hermandad Virgen de los Dolores.

La Virgen de los Dolores. / A.T.

Tradición, fe y cultura se dan la mano en una Semana Santa que llen las calles de la capital de l`'Horta de sentimiento y devoción.