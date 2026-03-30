La Agrupación Musical Los Silos estrena la marcha mora “Arrabal” del compositor Manuel Morcillo

La Banda Sinfónica de la Agrupación Musical Los Silos de Burjassot, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputació de València, ofreció el domingo por la mañana en el paseo Concepción Arenal –junto al monumento de los Silos– el espectáculo “A ritme de comparsa. Concert de marxes mores i cristianes”.

La matinal artística, muy concurrida, también fue escenario para la presentación y estreno de la marcha mora ‘Arrabal’, original del compositor Manuel Morcillo García. Con esta obra, el músico burjasotense participó en el III Concurso Nacional de Composición de Marchas Moras y Cristianas “Al-Mosaquer”, celebrado en mayo de 2025, en Mojácar.

La obra ‘Arrabal’, que quedó finalista en el certamen, fue llevada en junio del mismo año a las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad almeriense por la comparsa Moros Viejos Ali-Ququei, que obtuvo la cesión del autor para poder recrearla. Ahora, bajo la dirección del maestro Javier López Salón, la Banda Sinfónica valenciana la ha dado a conocer en la Ciudad de los Silos. Pero, para el estreno, fue el propio autor quien se encargó de dirigir la ejecución de la partitura.

Obra inédita

Por otra parte, tal como avanzó en octubre de 2022 a Levante-EMV, Manuel Morcillo tiene preparado, y por estrenar, el poema sinfónico ‘La Baixà de la Mare de Déu de la Cabeça’. Según explicó el compositor, la obra en honor de la Patrona de Burjassot está “compuesta para banda sinfónica, soprano solista y coro” y “tiene una duración de 22 minutos”. La conforman tres movimientos: “La Vespra”, “El Matí” y “La Baixà”.

Junto con la interpretación de ‘Arrabal’, el concierto “A ritme de comparsa”, que la Sinfónica de Los Silos regaló a la ciudadanía este domingo en las inmediaciones de los Silos, incluyó las marchas ‘Creu Daurà’, ‘La Rosa i el Drac’ y ‘Ropería Ximo’, de Francisco Valor; ‘Als Ligeros’, de Pedro Joaquín Francés; ‘Capitanía Cides 1986’, de Antonio Carrillos, y ‘El Kabila’, de José María Ferrero.

Al son de marchas moras y cristianas, no faltó al encuentro una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros.