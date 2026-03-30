Alboraia abre su ludoteca municipal en la Biblioteca, fruto de sus Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Alboraia ha abierto su ludoteca municipal, ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Pública en la Casa de la Cultura. Se trata de un nuevo espacio para niños y niñas que contiene una gran cantidad de actividades (juegos de todo tipo, libros infantiles y cuentos, decoración, etc.) para que las familias puedan disfrutar juntas.

Esta nueva zona, en cuya construcción han colaborado la empresa Kauri en el montaje y la artista Natividad Soriano en el diseño de los vinilos, servirá también para los días con mal tiempo, que impida a los más pequeños disfrutar de los parques infantiles por lluvia o excesivo viento. Dicha función se recogía en el proyecto propuesto y votado por la ciudadanía en los II Presupuestos Participativos de Alboraia.

Ludoteca en Alboraia. / A.A.

"Nuestros vecinos y vecinas ya tienen el primer proyecto más votado de esta iniciativa que aglutinaba tres propuestas con una inversión total de 100.000 euros dentro de los Presupuestos Municipales", explica la concejala de Participación Ciudadana, Màbel Redondo. La política agrega: "La ludoteca era un espacio necesario en Alboraya y, como siempre, estamos abiertos a recibir 'feedback' para ir mejorándola y adaptándola a las necesidades de las familias".

Estación Meteorológica ya en marcha

No es el único proyecto salido de los Presupuestos Participativos que ya está en activo. Desde hace unos meses, en lo alto del edificio municipal de Canónigo Julià (sede de la Agencia de Desarrollo Local, la Escuela de Personas Adultas y otros servicios), opera la Estación Meteorológica que ofrece en tiempo real datos de Avamet. La instalación también tiene un objetivo didáctico, ya que los centros escolares pueden trabajar con ella para aprender su funcionamiento y el del clima.

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Por delante ya sólo queda el último de los proyectos decididos por la ciudadanía: una zona deportiva con espacio para baloncesto y otras modalidades que permitan su uso particular y libre y que complemente al uso de las pistas de la Ciutat de l'Esport. Además, los Presupuestos Municipales de 2026 también contemplan una tercera edición de los Presupuestos Participativos.