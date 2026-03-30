Alfafar inaugura el mural Tierra de Valentia dentro de la Ruta d’Art Urbà del Valencia CF

Alfafar acogió este viernes la inauguración del mural Terra de Valentia, obra de la artista Luisa Penella i Pons, dentro de la cuarta edición de la Ruta d’Art Urbà del Valencia CF, una iniciativa que pone en valor el arte urbano como herramienta de identidad, memoria y dinamización territorial.

La obra nace como un homenaje a la fortaleza del pueblo valenciano tras los efectos de la dana de 2024. El título juega con un doble significado: “tierra valiente” y el nombre latino de la ciudad de València, lo que refuerza la conexión entre pasado, presente e identidad colectiva. A través de elementos simbólicos como las naranjas y las flores de azahar, el mural celebra la fertilidad del paisaje mediterráneo, profundamente ligado al agua como fuente de vida y también como recordatorio de su poder transformador.

Símbolo

Uno de los elementos centrales de la obra es la rata penada (murciélago), símbolo de la ciudad de València y del Valencia CF, representada como guardiana del territorio. Esta figura pone además el foco en la necesidad de proteger la biodiversidad, al tratarse de una especie amenazada, y propone una reflexión sobre el papel del fútbol como vehículo de pertenencia, orgullo y compromiso con el entorno.

El concejal de Juventud, Roberto Alacreu Mas, destacó durante la inauguración la relevancia de este proyecto para el municipio: “Para Alfafar es un orgullo formar parte de esta ruta que une cultura, memoria y territorio. Este mural simboliza la resiliencia de nuestra ciudadanía y acerca el arte urbano a la juventud, convirtiendo nuestros espacios en lugares de encuentro, identidad y participación”, explicó.

Terra de Valentia forma parte de la cuarta edición de la Ruta d’Art Urbà del Valencia CF, desarrollada en colaboración con la Diputació de València a través de València Turisme. Esta edición se lleva a cabo en 16 municipios especialmente afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, con el objetivo de impulsar la reactivación turística y económica mediante la creación de un itinerario de arte urbano de referencia en la provincia.

Con esta inauguración, Alfafar refuerza su apuesta por la cultura urbana como herramienta para generar impacto positivo, memoria colectiva y cohesión comunitaria.