Benetússer inicia sus festejos para celebrar la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo

El pasado fin de semana, la población de Benetússer dio comienzo a la Semana Santa que este año celebra su 77 aniversario. Cofradías, hermandad y vecinos y vecinas salieron para festejar un año más el inicio de unos días en los que se conmemora la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en calles, plazas y templos con las emociones a flor de piel. Las festividades dieron comienzo el sábado por la noche con el acto del Pregón de la Semana Santa, un encuentro celebrado en la parroquia Nuestra Señora del Socorro cuya apertura recayó en la alcaldesa y presidenta de la Junta Central de Semana Santa de Benetússer, Eva Sanz Portero, que dio la bienvenida “a una semana en la que celebramos con devoción la tradición y el arte que nos representa mucho más allá de las fronteras de nuestro municipio, a unos días en los que nuestra población se convierte en un mismo corazón que late al unísono con fervor, recogimiento y esperanza”.

Melchor Seguí Sarrió, rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de los y vicario de evangelización, fue el encargado de pronunciar el discurso del Pregón con el que se anuncia cada año el inicio de la Semana Santa. Tras el pregón, Versos al Viento llevó a cabo su tradicional recital, seguido del concierto de la coral Mare de Déu del Socors de Benetússer. Una vez finalizado el acto con la foto de familia de la Junta Central de Semana Santa en el altar, llegó otro de los momentos más esperados de la noche con el traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, una tradición de gran arraigo en la localidad en la que son las mujeres de la cofradía las encargadas de portar la imagen a hombros al ritmo marcado por los tambores.

Un Domingo de Ramos repleto de milagros y enseñanzas

La Semana Santa de Benetússer, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial desde 2010, continuó ayer con la celebración del Domingo de Ramos con la bendición de palmas y ramos de olivo a las puertas del patronato Nuestra Señora del Socorro, un actp en la que participaron cofradías y hermandad y numerosos vecinos y vecinas. Seguidamente, se llevó a cabo la procesión hasta la parroquia Nuestra Señora del Socorro, con la participación de la corporación municipal, lugar en el que se realizó la tradicional misa cantada con la colaboración de la coral Mare de Déu del Socors.

Domigo de Ramos en el Monte Calvario de Benetússer. / A.B.

Tras el acto litúrgico, nuevamente las calles de Benetússer viajaron al pasado gracias a las representaciones de la Agrupación Cultural La Pasión, convirtiendo el municipio en un gran escenario que deleitó al público con la ‘Entrada de Jesús en Jerusalén’ y escenas de la ‘Vida pública de Jesús’, un papel principal que este año vuelve representa por cuarto y último año consecutivo Denis Madrid junto al resto del elenco de actores y actrices de La Pasión. Se iniciaron así las representaciones con una procesión que hizo las delicias de los más pequeños, especialmente gracias a tradicional presencia de la ‘burrita’. La agrupación realizó un alto ante la residencia de mayores para saludar a los usuarios/as del centro que disfrutaban del desfile y, tras la realización de varios milagros, la representación finalizó con la puesta en marcha de la conjura contra Jesucristo, en un pasaje que se retomará el próximo jueves, a las 22.30 horas, con la representación de las escenas sacras del Jueves Santo.

En cuanto a los actos programados por las cofradías y hermandad, este lunes está prevista la oración ante las imágenes de María al pie de la Cruz y el Cristo de la Misericordia en las sedes de sus cofradías. Y a las 22 horas se llevará a cabo el traslado de la imagen del Cristo Yacente hasta la sede de la hermandad del Santo Sepulcro que diferentes paradas para orar y recitar poemas. El Martes Santo, a las 22 horas, las calles de la población acogerán la procesión de la Virgen de los Dolores y el Miércoles Santo, a la misma hora, el Via Crucis penitencial con el Santísimo Cristo de la Misericordia.