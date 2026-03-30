Semana Santa
Burjassot celebra el Domingo de Ramos con la tradicional 'baixà' y la bendición de las palmas en la ermita de San Roque
Los actos de Semana Santa en Burjassot continuarán con la Hermandad de Jesús de Medinaceli el Lunes Santo, la procesión del Silencio el Jueves Santo y la del Santo Entierro el Viernes Santo
Las parroquias de Burjassot, con la colaboración del Ayuntamiento, vivieron un año más el Domingo de Ramos conmemorando así la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Una de las citas más concurridas tuvo lugar en la ermita de los patrones, San Roque y la Virgen de la Cabeza. Tras la bendición de hojas de palmera y ramas de olivo, desde el santuario feligreses y vecinos en general emprendieron una marcha –la ‘baixà’– hasta la iglesia de San Miguel Arcángel. El coro parroquial, acompañado de guitarras, marcó el compás en esta jornada de Semana Santa.
Dos días antes la ciudad conmemoró el Viernes de Dolor. La Hermandad de la Virgen de los Dolores organizó las actividades, que, con la colaboración del resto de congregaciones religiosas del municipio, culminaron al anochecer con una procesión a través del centro urbano. La Agrupación Musical Los Silos puso las partituras.
Inicio de los actos
Los actos de Semana Santa en Burjassot, que arrancaron con el Pregón el pasado 21 de marzo en la parroquia de San Miguel, continuarán este Lunes Santo con la eucaristía y el besapiés que organiza la Hermandad de Jesús de Medinaceli, en el barrio de Cantereria, en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora; para la noche del Jueves Santo, la procesión del Silencio a cargo de la Hermandad del Cristo de la Expiación, y para el Viernes Santo, la del Santo Entierro, organizada por la Hermandad del Santo Sepulcro. Estas dos últimas procesiones transcurrirán por el Nucli Antic y el centro urbano.
Finalmente, el Domingo de Resurrección –5 de abril–, la plaza del Ayuntamiento acogerá el Santo Encuentro, que anualmente organizan las clavariesas del Encuentro y las cofrades de la Virgen de los Dolores, para dar paso a la Pascua.
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