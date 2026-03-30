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Colas para celebrar el 22 aniversario de una tienda en Museros

Más de 300 personas quisieron apoyar a este negocio local, también la alcaldesa Cristina Civera

Cola en Museros para entrar a un negocio local.

Cola en Museros para entrar a un negocio local. / S.R.

Sofia Ros

Herbasana de Museros celebró el pasado fin de semana sus 22 años en el municipio a lo grande. Los clientes hicieron cola para poder celebrar este aniversario y apoyar a este pequeño negocio.

Una tienda que da de una forma personalizada visibilidad al comercio local, ya que apoya, colabora e interactúa con sus clientes. En este caso como fidelización, preparó un cumpleaños de nivel al que acudieron más de 300 personas y se entregaron vales regalos de 50 euros, además de vender productos sin IVA.

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La alcaldesa de Museros y el concejal de Comercio , apoyan a un negocio local.

La alcaldesa de Museros y el concejal de Comercio , apoyan a un negocio local. / S.R.

Al acto acudió la alcaldesa de la localidad, Cristina Civera, y el concejal de Comercio, Juan José Carrión, apoyando de etsa forma a Rosamari, gerente del local. El acto estuvo amenizado por un charanga.

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