Política municipal
Foios: el paseo Guillem Agulló i Salvador, un reconocimiento a la lucha antifascista y la memoria colectiva
La iniciativa del consistorio de Foios, aprobada por el pleno con votos a favor de Compromís y PSPV-PSOE, honra la memoria del joven asesinado y promueve valores cívicos en la localidad
Foios bautizará una calle del municipio con el nombre del Guillem Agulló i Salvador, el joven asesinado por un grupo de neonazis en 1993 como símbolo de los valores democráticos, de convivencia, de respeto a la diversidad y de rechazo a cualquier forma de violencia y de odio. La medida fue aprobada por el pleno con los votos a favor del equipo de gobierno municipal (Compromís y PSPV-PSOE) y la abstención de la oposición (PP).
La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Foios, Emma García, y el concejal de Memoria Democrática, Juanjo Civera, han coincidido al afirmar que “dedicar un paseo a Guillem Agulló i Salvador, además de ser un reconocimiento público de la lucha antifascista materializada por la voluntad institucional de este consistorio, constituye una manera de construcción de la memoria colectiva y de promoción de los valores cívicos compartidos, los cuales, en los tiempos que corren, parece que están en peligro”.
Acuerdo plenario
La propuesta de la nueva denominación de la calle Proyecto B, ubicada entre entre Blasco Ibáñez y el paseo Alcalde José Ros Lacruz, como paseo Guillem Agulló i Salvador proviene en cumplimiento de una moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento en fecha 25 de abril de 2018 en la que se acordó dedicar una calle o espacio público a la memoria del joven asesinado a manos de un grupo de neonazis.
El cambio de nombre del vial situado entre la calle Blasco Ibáñez y el paseo Alcalde José Ros Lacruz de Foios llega después de superar todos los trámites burocráticos pertinentes, con los informes favorables de los diferentes departamentos y organismos, siguiendo la legislación en materia de nomenclatura y rotulación de vías urbanas.
Con el acuerdo definitivo de la denominación del paseo Guillem Agulló i Salvador, una vez resuelto, se comunicará al vecindario cuyas viviendas tienen puerta o garaje en la actual calle Proyecto B para que tomen conocimiento de la medida.
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