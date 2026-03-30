Un imaginero de Murcia devuelve la fe a la Cofradía Jesús Nazareno de Benetússer tras recuperar su imagen dañada por la riada

La Semana Santa pone en valor la devoción, la comunión entre hermanos y el sacrificio. Tres cualidades que definen a la Cofradía Jesús Nazareno de Benetússer, y que se pusieron a prueba tras la dana del 29 de octubre de 2024. Ese día, en la sede de la cofradía situada en la calle Doctor José Peris, entró 2 metros de agua y lodo, con tan mala suerte, que la imagen que le da nombre, la de Jesús Nazareno, no estaba subida en su anda, como es habitual sino en el suelo. "La habíamos bajado porque le vimos unas pequeñas grietas y queríamos arreglarlas", recuerda el presidente de la hermandad, Pedro Bonilla, pero fue peor el remedio que la enfermedad.

La riada no tuvo piedad con la imagen, que quedó destrozada. "Estaba llena de barro y encima le cayó encima la persiana arrancada por el agua. Tenía rota la nariz, un brazo, la cruz que portaba y la ropa completamente destrozada", apunta. Junto a la imagen también se perdió el estandarte, la parte de arriba del anda que era de madera, y en general la sede acabó cubierta de barro y con grandes desperfectos.

Daños en la imagen tras la dana. / L-EMV

La Cofradía decidió tirar para adelante, y además de reparar su sede con los fondos del consorcio de seguros, decidió, con urgencia, reparar la imagen que les proporciona su identidad. "Decidimos llevar a restaurar la talla a un imaginero de un pueblo cercano, nos gastamos 5.500 euros y la dejó peor que estaba. El año pasado solo pudimos procesionar con la cruz subida en el anda", recuerda Bonilla.

Hasta Jumilla (Murcia)

Pese a todo, el apenas centenar de cofrades que forman esta hermandad decidió que tenían que recuperar su imagen, y enviaron la talla a otro imaginero de Jumilla, en Murcia. "Nos gastamos 10.000 euros más, pero ha valido la pena", señala. El gran momento llegó este sábado,cuando el párroco de Nuestra Señora del Socorro de Benetússer bendijo la nueva imagen, "que conseguimos entrar por primera vez en la Iglesia, para luego llevarla hasta nuestra sede, fue muy emocionante", recuerda.

El párroco bendiciendo la imagen. / L-EMV

Bonilla destaca que toda la Cofradía se ha volcado en la restauración de la imagen y de la sede, y eso aún les ha unido más. "Hemos comprado las telas y confeccionado la vestimenta nosotros mismos, también recuperamos el anda, limpiamos la sede..., sin olvidar que cada uno ha perdido su coche, ha visto afectadas sus casas, sus trabajos...esto es hacer hermandad", reconoce.

Ahora, el momento grande será el Jueves Santo, durante la procesión. "Recuperar la imagen nos ha devuelto la ilusión, se nota en la cofradía, se ha apuntado más gente y hay mucha más actividad", reconoce Pedro Bonilla, con una muestra de que la Fe mueve montañas, y en esta caso, recupera pasos de Semana Santa.