Montcada inicia las obras de asfaltado en 16 calles con la inversión más alta de su historia

Esta madrugada, el vicealcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo y el concejal de Urbanismo, Pep Esplà, han visitado el inicio de las obras del Plan de Asfaltado 2026, dotado con una inversión de 500.000 euros, que ya se está ejecutando en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos se desarrollarán de manera progresiva, calle a calle, y llegarán a un total de 16 calles de Moncada: calle de Córdoba, calle del Reino de Valencia, calle de San Roque, calle de Pintor Sorolla, calle del Maestro Iborra, calle de Ramón de Villarroya, calle del Micalet, calle de Extremadura, calle 145, calle 145, calle 145 calle de Mariano Benlliure, calle de la Pinta y calle de Castellón. Está previsto que las obras se alarguen hasta mayo.

Plataforma única

Además, en la calle Doctor Moliner, dentro del Plan de Asfaltado, se llevará a cabo una actuación integral para transformarlo en plataforma única, una intervención que permitirá ampliar las aceras y mejorar notablemente la accesibilidad en una calle especialmente estrecha. Esta obra facilitará el paso de los peatones y, en especial, de las personas con movilidad reducida o que utilizan silla de ruedas.

Según ha destacado el concejal de Urbanismo y Diversidad Funcional, Pep Esplà: "Nuestro objetivo es mejorar la ciudad y la calidad de nuestras calles. Por eso, hemos apostado por duplicar la inversión en asfaltado, convirtiéndola en una prioridad de este gobierno. Además, somos conscientes de que el mal estado del asfalto dificulta la accesibilidad, y éste ha sido uno de los criterios clave a la hora de seleccionar las calles de este año".

Por su parte, el vicealcalde, Álvaro Gonzalvo, ha subrayado que: "Es una gran noticia que empezamos las obras con la mayor inversión de la historia en asfaltado en Montcada. Unos trabajos que ya están en marcha y que demuestran el firme compromiso de este gobierno con la mejora del espacio público. Este Plan Integral llegará a las calles con más necesidades según los informes técnicos y, a partir del próximo año, continuaremos con nuevos planes de asfaltado para llegar a más zonas del municipio”.