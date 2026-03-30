La IV Marcha Solidaria del Colegio San Miguel Arcángel recauda 1.642 euros para la Fundación TEA

El Colegio San Miguel Arcángel de Burjassot ha recaudado un total de 1.642 euros a beneficio de la Fundación TEA Comunidad Valenciana gracias a la celebración de su IV Marcha Solidaria, una iniciativa que ha vuelto a contar con una gran implicación por parte del alumnado, el AMPA y la comunidad educativa.

La marcha, celebrada el pasado viernes 27 de marzo, se ha enmarcado en la celebración del Día del Deporte 2026. En esta ocasión, el colectivo beneficiario es la Fundación TEA Comunidad Valenciana, cuyo objetivo es defender los derechos y generar recursos para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

La recaudación se ha logrado a través de la venta de dorsales solidarios, tanto para el alumnado como para familiares y asistentes, así como gracias a la colaboración de comercios locales, que han contribuido con diferentes aportaciones y detalles para los sorteos celebrados una vez finalizada la marcha.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, junto a las concejalas de Educación e Infancia, Manuela Carrero y Yolanda Andrés, respectivamente, y junto a los concejales Manuel Pérez y Rosa Coca, no quisieron perderse esta cita escolar con la solidaridad y el compromiso social y participaron en la marcha junto a usuarios y monitores de la Fundación TEA, también presentes.

Acciones complementarias

La IV Marcha Solidaria se completó con otras acciones complementarias, como un pintacaras solidario y la participación del alumnado caracterizado con vestimenta y disfraces de color azul, símbolo del Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de dar visibilidad a esta realidad y reforzar el mensaje inclusivo.

El centro educativo ha querido agradecer la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible el éxito de la iniciativa, destacando el compromiso del alumnado de 5º de Primaria, que ha vuelto a demostrar que “juntos demostramos que el deporte también es una herramienta para ayudar y construir un mundo mejor”.